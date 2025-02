Svet zavoda naj bi se danes seznanil tudi z odzivom ministrstva za zdravje na poročilo o izvedenih ukrepih po sistemskem nadzoru nad delom klinike, ki vsebuje ugotovitve o več nepravilnostih, še poroča Radio Slovenija. Ministrstvo je kliniki naložilo, naj jih odpravi, z odzivom ni bilo povsem zadovoljno, zato je svet UPK pozvalo k dodatnim pojasnilom.

Zalar zavrnil očitke o nasilju in drugih nepravilnostih na kliniki

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva je sistemski nadzor, ki ga je uvedel zaradi očitkov o nasilju na kliniki, končal septembra lani. Kliniki je v odločbi odredil številne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Med drugim, naj na kliniki vzpostavijo mehanizme za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacientov, so takrat objavili na spletni strani ministrstva.

Zalar je v začetku februarja dejal, da je psihiatrična klinika do predpisanega roka izpolnila vseh deset ukrepov, ki jim jih je naložil urad ministrstva za zdravje. Očitke o nasilju na kliniki in drugih nepravilnostih pa je zavrnil.

Na UPK Ljubljana so sicer konec januarja objavili razpis za novega direktorja, ki bo na ta položaj imenovan za štiriletni mandat. Kandidati so lahko prijavo oddali do vključno 10. februarja do polnoči.