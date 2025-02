Marijan Papež je rojen leta 1961, po izobrazbi pa je univerzitetni diplomirani pravnik. Po končanem študiju na pravni fakulteti v Ljubljani se je leta 1986 zaposlil v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdajšnjem Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), kjer je delal na različnih delovnih mestih. Leta 1991 se je preselil v Maribor in delo nadaljeval v tamkajšnji območni enoti Zpiza, kjer je bil od leta 1994 direktor. Od leta 1992 do 2001 je bil član takratnega upravnega odbora Zpiza.

Za generalnega direktorja zavoda v prvem mandatu ga je takratna skupščina Zpiza imenovala marca 2005. Na čelu zavoda pa je bil tudi naslednje štiri mandate. Zdajšnji, že peti mandat se mu bo iztekel sredi aprila.

Se bo na čelo Zpiz zavihtela nekdanja ministrica?

Anja Kopač, rojena leta 1974, je doktorica socioloških znanosti. Bila je predavateljica na ljubljanski fakulteti za družbene vede. V vladi Boruta Pahorja je bila državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, v vladah Alenke Bratušek in Mira Cerarja pa je to ministrstvo tudi vodila. V času vlade Marjana Šarca je bila državna sekretarka v njegovem kabinetu.

Po zaposlitvah v vladi je bila strokovna direktorica Inštituta 1. maj, ki so ga ustanovili v stranki SD. Zdaj pa kot zdravstvena analitičarka raziskovalka dela na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.