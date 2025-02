Redno uskladitev februarja izračunajo po sistemskem pokojninskem zakonu. Ta določa, da je treba upoštevati 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu.

Povprečna mesečna plača v letu 2024 je glede na v ponedeljek objavljene podatke znašala 2.394,92 evra bruto. Od plače za leto 2023 je bila nominalno višja za 6,2 odstotka. Državni statistiki so že decembra sporočili, da je povprečna letna rast cen znašala dva odstotka. Po okvirnih izračunih to pomeni 4,6-odstotno uskladitev pokojnin, lani je znašala kar 8,2 odstotka.

V tem primeru bi redna uskladitev pokojnin po izračunih Dela na letni ravni pokojninsko blagajno stala nekaj več kot 270 milijonov evrov. Po njihovih okvirnih izračunih bi zagotovljena pokojnina za polno dobo po novem znašala 782 evrov, zdaj 748 evrov.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja je po zadnjih podatkih zavoda več kot 647.600. Med njimi je starostnih upokojencev nekaj nad 493 tisoč.

Poleg odločitve o uskladitvi pokojnin bo na dnevnem redu sveta zavoda tudi predstavitev kandidatov za novega generalnega direktorja Zpiza. Razpisni komisiji se bosta predstavila dolgoletni generalni direktor Marijan Papež, ki se poteguje še za šesti mandat, njegova protikandidatka pa je po neuradnih informacijah Dela Anja Kopač, ministrica za delo, družino in socialne zadeve in dolgoletna članica stranke SD.

Komu bo pripadel štiriletni mandat na čelu Zpiza, bodo odločili na naslednji seji, ki bo predvidoma 27. marca, imenovanje morajo potem potrditi še na vladi.

Socialni partnerji se pogajajo o novi pokojninski reformi, ki v svojih izhodiščih med drugim predvideva spremembo formule za izračun redne uskladitve pokojnin. Pomembnejšo vlogo bi imela inflacija (80 odstotkov), manjšo pa rast povprečne plače (20 odstotkov).Poleg tega na ministrstvu za delo predvidevajo, da bi zavarovanec pravico do starostne pokojnine pridobil pri starosti 67 let, če je dopolnil najmanj 15 let zavarovalne dobe. Ne glede na omenjeno starost pa leta 2028 zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine, ko doseže 65 let in tri mesece, leta 2034 pa pri 66 letih in devetih mesecih.

Ob dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa bi bila pravila za pridobitev pravice do starostne pokojnine drugačna. Tako mora zavarovanec leta 2028 dopolniti 60 let in tri mesece, leta 2034 pa 61 let ter devet mesecev. Starostno mejo bo mogoče med drugim znižati na račun otrok, služenja obveznega vojaškega roka ter vstopa v zavarovanje pred 20. letom starosti.

Spremembe se glede na izhodišča reforme obetajo tudi pri odmeri pokojnine in upoštevanju let. Odprta vprašanja ostajajo tudi glede vdovskih pokojnin in letnega dodatka.