Vlada bo na današnji seji določila besedilo predloga novega zakona o informacijski varnosti. Z novim zakonom vlada nadgrajuje nacionalni sistem kibernetske varnosti in v svoj pravni red prenaša evropsko direktivo. Predlog bodo posredovali v DZ po nujnem postopku. Vlada bo predvidoma odločala tudi o predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti.

Več zaščite

Predlog zakona o informacijski varnosti po navedbah urada vlade za informacijsko varnost, kjer so predlog pripravili, pomembno prispeva k dvigu ravni kibernetske varnosti v javnem in zasebnem sektorju ter povečuje odpornost Slovenije proti kibernetskim grožnjam.

Predlog zakona tako opredeljuje pristojnosti, organizacijo in naloge ključnih akterjev na področju informacijske varnosti, med katerimi so nacionalni organ za informacijsko varnost, organ za upravljanje incidentov velikih razsežnosti in kriz, enotna kontaktna točka za kibernetsko varnost ter skupine za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti.

Večja dostopnost

Vlada bo predvidoma danes odločala tudi o predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Predlog, katerega cilj je večja dostopnost do psihoterapije, umešča psihoterapijo med zdravstveno dejavnost, določa pogoje za opravljanje tega poklica in uvaja zbornico, ki bi psihoterapevtom podeljevala licence, so poudarili na ministrstvu za zdravje.

Papežu še en mandat?

Glede na to, da zdajšnjemu generalnemu direktorju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijanu Papežu ta teden poteče mandat, pa je pričakovati, da bo vlada odločala tudi o tem, ali soglaša z njegovim vnovičnim imenovanjem za nov štiriletni mandat. V Gibanju Svoboda pred odločitvijo vlade za STA niso želeli razkriti svoje odločitve, Levica Papeža podpira, SD pa ne.