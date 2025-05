Upokojil sem se leta 2020 pri starosti 60 let in pokojninski dobi 40 let. Odmerni odstotek za izračun pokojnine je bil takrat, če se ne motim, nekaj več kot 57-odstotni. Glede na dejstvo, da je bil pred mojo upokojitvijo in zdaj nekaj let po tem odmerni odstotek spet višji, se čutim oškodovanega in je po mojem mnenju nepravičen. Ali obstaja kakršnakoli možnost, da se to na neki način pravično uredi? Zdravko Z.

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani Zdravko, izpolnili ste splošni pogoj za starostno upokojitev , ki je 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Pokojninska doba zajema vsa obdobja zavarovalne dobe in posebne dobe, ki se upoštevajo za pridobitev pravice do pokojnine in od katerih je odvisen odstotek odmere pokojnine.

Zavarovalna doba zajema obdobje obvezne ali prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki ( dokup pokojninske dobe z odločbo, priznano obdobje časa skrbi za otroka v prvem letu starosti).

Posebna doba zajema obdobje, ki se ne glede na plačilo prispevkov šteje v pokojninsko dobo , na podlagi katerega pa brez izpolnjenega minimalnega pogoja 15 let zavarovalne dobe ni mogoče uveljaviti pravice do starostne pokojnine.

Določitev odstotka za odmero starostne pokojnine določa 37. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Prvi odstavek določa odstotek za polno pokojninsko dobo 63,50 odstotka. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe pa se prišteje 1,36 odstotka, brez zgodnje omejitve.

V drugem odstavku pa je določeno, da se ne glede na prvi odstavek moškim, ki so starostno pokojnino uveljavljali v letu 2020, odstotek za polno zavarovalno dobo odmeri na 58,50 odstotka. Navedeni odstotek se je potem v naslednjih letih povečeval in trenutno znaša 63,50 odstotka, kot to določa prvi odstavek navedenega člena ZPIZ-2.

Odmerni odstotek ob vaši upokojitvi je torej znašal 58,50 odstotka. Ne glede na to, da se o pravičnosti žal ne moremo pogajati, pa je bil odstotek ob vaši upokojitvi določen in ga ni več mogoče spreminjati.

Edina možnost, ki vam preostane, je reaktivacija in ponovna zaposlitev. ZPIZ omogoča različne vrste sprememb, in sicer lahko obdržite del pokojnine v različnih odstotkih. To obravnava člen 39.a ZPIZ-2, ki v prvem odstavku pravi:

Zavarovancu, ki je obvezno vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po tem zakonu ali je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do 31. decembra 2012, in sicer v skladu s prvim odstavkom 391. člena ali 394. členom tega zakona, se od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve mesečno izplačuje 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve. Zavarovancu se del pokojnine iz prejšnjega stavka lahko izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Ob morebitni reaktivaciji bi letno pridobivali po 1,26 odstotka za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe.