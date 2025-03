Poznate delno upokojitev in pravico do delne odpravnine? #pravni nasvet

Izpolnjujem pogoje za upokojitev pri delodajalcu v javnem sektorju, vendar bom prekinil delovno razmerje in se zaposlil pri drugem delodajalcu za polni delovni čas, ob tem pa bom prek Zpiza dobival 40 odstotkov pokojnine. Ali mi kljub temu pripada odpravnina pri sedanjem delodajalcu, pri katerem sem zaposlen že 40 let? Hvala za odgovor, Andrej B.

Pravnik na dlani odgovarja:

Odpravnino ob upokojitvi določa 132. člen zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Prvi odstavek navedenega člena pravi:

Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja.

Delavec ima pravico do odpravnine le enkrat. Če sklene novo pogodbo o zaposlitvi, je upravičen le do ene odpravnine, in sicer tedaj, ko se prvič upokoji.

V primeru delne upokojitve je delavec upravičen do sorazmerne odpravnine . Ob popolni upokojitvi pa bo prejel odpravnino glede na njegov delovni čas – v preostalem delu.

Če ste upravičeni do 40 odstotkov starostne pokojnine , se lahko skupno izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Po treh letih uživanja 40 odstotkov starostne pokojnine zavod po uradni dolžnosti začne izplačevati 20 odstotkov starostne pokojnine, če ste še vedno obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni ali zavarovalni čas. Del starostne pokojnine 20 odstotkov se odmeri od osnove, ki je bila podlaga za odmero 40 odstotkov starostne pokojnine, upoštevaje uskladitve pokojnin.

V vašem primeru menimo, da vam pripada delna odpravnina ob upokojitvi, in sicer v znesku 60 odstotkov odpravnine po 132. členu ZDR-1.

Če boste pri novem delodajalcu zaposleni več kot pet let, pa boste pridobili še pravico do preostanka odpravnine ob popolni upokojitvi.