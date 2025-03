Po 34 letih se je invalidsko upokojil. A ima nižjo pokojnino kot nekdo z zgolj 15 leti delovne dobe. #pravni nasvet

Sem invalidsko upokojen. Star sem 69 let in imam 34 let delovne dobe. Zanima me, kako je mogoče, da ima nekdo, ki ima le 15 let delovne dobe, višjo starostno pokojnino kot jaz s toliko leti delovne dobe? Ali se mi lahko prizna starostna pokojnina, ki sedaj znaša 660 evrov? Sam sem sicer invalidsko upokojen osem let. Že vnaprej hvala za vaš odgovor. Martin L.