Kdaj je mogoče "uveljavljati otroke" za upokojitev? #pravni nasvet

Stara sem 62 let in me zanima, kdaj se lahko upokojim. Imam dva otroka in 27 let delovne dobe. Lahko tudi jaz uveljavljam otroke in se upokojim pred 65 letom? Ester J.

Pravnik na dlani odgovarja:

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2-NPB7) v 27. členu ureja pogoje za pridobitev starostne pokojnine .

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost ob dopolnitvi določene starosti in zavarovalne ter pokojninske dobe oziroma pokojninske dobe brez dokupa. Zavarovanci pridobijo pravico do starostne pokojnine:

pri starosti 65 let, če ste dopolnili 15 let zavarovalne dobe, oziroma

pri starosti 60 let, če ste dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Kot pokojninska doba brez dokupa se šteje:

obdobja obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

obdobja prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje oziroma dokupljene zavarovalne dobe do 31. decembra 2012, ko so bili prispevki dejansko plačani,

obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti in

obdobja delovnega razmerja v tujini.

Ženske se lahko upokojijo tudi pri nižji starosti in uveljavijo znižanje starostne meje, in sicer zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega so skrbele v prvem letu njegove starosti in ima državljanstvo Republike Slovenije.

Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva. Za znižanje starosti zaradi skrbi za otroke so določene spodnje meje. Na tej podlagi se lahko znižujeta le dve od možnih starosti, predpisanih za pridobitev pravice do starostne pokojnine .

V primeru, da je ženska dopolnila 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se ji na tej podlagi računa znižanje od starosti 60 let, spodnja meja možnega znižanja pa znaša 56 let. Starost se ji v tem primeru lahko zniža največ za 48 mesecev. Moškemu, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se računa znižanje prav tako od starosti 60 let, spodnja meja možnega znižanja pa znaša 58 let. Starost se mu lahko zniža največ za 24 mesecev.

Če sta ženska oziroma moški dopolnila 38 let pokojninske dobe brez dokupa, se jima na tej podlagi računa znižanje od starosti 65 let, spodnja meja možnega znižanja pa znaša 61 let. To pomeni, da se jima lahko starost zniža največ za 48 mesecev. Tako bi na primer ženska oziroma moški, ki je dopolnil(a) navedeno pokojninsko dobo brez dokupa in je upravičen(a) do znižanja starosti za enega otroka, uveljavil(a) pravico do starostne pokojnine pri 64 letih in šestih mesecih starosti, z dvema otrokoma pri 63 letih in osmih mesecih starosti, s tremi otroki pa pri 62 letih in desetih mesecih starosti.

Za starostno upokojitev boste torej morali izpolniti predpisano starost, ki je 65 let in najmanj 15 let delovne dobe. Zaradi prenizkega števila let zavarovalne dobe pa žal znižanja zaradi otrok ne boste mogli uveljavljati.