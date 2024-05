Kaj se zgodi po dveh letih delovnega razmerja za določen čas? #pravni nasvet

Imam vprašanje glede delovnega prava, in sicer kakšne so moje pravice in obveznosti glede odpovedi delovnega razmerja? Pogodba za določen čas mi je potekla že pred enim letom, delodajalec pa mi ni predložil nove pogodbe, niti mi ni odrekel dela. Ali torej veljajo pravila, kot da bi imel pogodbo za nedoločen čas? Kakšne so moje obveznosti, če dam odpoved? Ali imam odpovedni rok? Ali imam pravico do nadomestila na zavodu za zaposlovanje? Mitja J.