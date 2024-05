Sosedovo drevje mu povzroča senco. Lahko zahteva odstranitev? #pravni nasvet

Na sosednjem travniku se zdaj pasejo konji, ob meji pa so že visoki listavci. To drevje meče senco na moj zelenjavni vrt, jeseni pa mi odpadlo listje pokrije parcelo, teraso in balkon na hiši. Ali lahko zahtevam odstranitev visokega drevja? Franc P.

Pravnik na dlani odgovarja:

To področje ureja stvarnopravni zakonik v oddelku o sosedskem pravu od 73. člena naprej, in sicer morajo lastniki nepremičnin lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali prostorsko povezane parcele, se morajo izvrševati pošteno, v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje sosede.

V vašem primeru vam drevesa, ki stojijo na sosednji parceli, kot pravite, delajo senco in jeseni vašo parcelo pokrije listje s teh dreves.

Čeprav niste napisali, kakšna je oddaljenost dreves od meje, domnevamo, da ta drevesa ne rastejo neposredno ob meji in ne gre za drevesa, ki bi imela plodove. Plodovi, ki bi padli na vašo parcelo, bi bili namreč vaša last oziroma bi imeli pravico prilastiti si veje dreves, ki bi segale prek meje v vaš prostor. Takrat bi imeli pravico soseda pozvati, naj veje odstrani, če pa tega ne bi naredil, bi to lahko naredili vi.

Kot sosed imate torej legalno in ne le legitimno pravico, da odstranite in si prilastite veje sosednjih dreves, ki segajo v vaš zračni prostor, če vas motijo.

Glede osvetlitve prav tako veljajo določila stvarnopravnega zakonika, ki omejuje lastnike zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, ki morajo svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

V svojem vprašanju niste navedli, da bi vam listje posebej povzročalo škodo, kar bi vam dovoljevalo soseda pozvati k odstranitvi vej ali celih dreves.

Na podlagi povedanega menimo, da sicer lahko vložite tožbo z zahtevkom po odstranitvi dreves, ki pa bi bila najverjetneje neuspešna. Tako bi bilo najbolje, da se s sosedom dogovorita, kako bi čim bolj zmanjšala odpadanje listja na vašo parcelo – glede sence pa najverjetneje posebne rešitve ni.