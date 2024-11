Ob upokojitvi ni dobil zadostne odpravnine. Kaj pa zdaj? #pravni nasvet

Upokojil sem se 1. junija letos in dobil odpravnino v višini 2.310,03 evra. Moja povprečna plača je bila okoli 1.400 evrov. V tem podjetju sem delal devet let in osem mesecev. Če prav razumem, nisem dobil pravilno odmerjene odpravnine. Ne vem, kaj se da še narediti zdaj, ko sem že upokojen? Hvala, Božo R.