Na skrajšanem delovnem času med bolniško nabira "minus ure" #pravni nasvet

Zaposlena sem za polovični delovni čas zaradi starševstva, 20 ur na teden. Delam pet dni po štiri ure, en dan imam pisan kot prost, saj ima podjetje šestdnevni delovnik. Po dveh letih takšnega dela mi je delodajalec sporočil, da imam za skoraj 40 ur minusa zaradi bolniške odsotnosti, dopusta in praznikov. Kot primer naj navedem, da sem bila julija cel mesec razen enega dneva bolniško odsotna, a in mi je delodajalec prikazal 1,5 ure minusa. Zanima me, kako so možne minus ure, če sem bila na dopustu ali na bolniški? Ali mi lahko svetujete, kaj lahko storim in na koga se lahko obrnem? Maja B.