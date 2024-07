Izpolnila je pogoje, a se še ne bi upokojila. Jo v to lahko prisili delodajalec? #pravni nasvet

Pozdravljeni, prihodnje leto bom stara 65 let in bom imela samo 20 let delovne dobe. Ali lahko delam še naprej, na primer do 68. leta, oziroma ali me lahko delodajalec proti moji volji pošlje v pokoj? Natalija Z.

Pravnik na dlani odgovarja:

Opredelimo najprej, kaj je pokojnina in kaj to pomeni. To je redni mesečni prejemek, ki uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost ob dopolnitvi določene starosti in zavarovalne ter pokojninske dobe oziroma pokojninske dobe brez dokupa. Zavarovanci pridobijo pravico do starostne pokojnine v dveh primerih, in sicer:

pri starosti 65 let, če ste dopolnili 15 let zavarovalne dobe, oziroma

pri starosti 60 let, če ste dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Vi boste torej prihodnje leto pridobili možnost do starostne pokojnine .

Iz vašega vprašanja izhaja, da si v pokoj ne želite in želite še naprej delati. Niste sicer napisali, kje ste zaposleni, zato menimo, da niste zaposleni v javnem sektorju, kjer je bil uveljavljen ZUJF, ki ima tudi možnost t. i. prisilne upokojitve za določene zaposlene v javnem sektorju.

Obvezna upokojitev po tem zakonu omogoča delodajalcu, da delavcu enostransko odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga izpolnitve pogojev za starostno upokojitev. Poznamo jo v dveh oblikah, in sicer kot ex lege prenehanje pogodbe o zaposlitvi z dnem izpolnitve pogojev ter prenehanje pogodbe o zaposlitvi na željo delodajalca, če delavec izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev.

Institut lahko predstavlja kršitev prepovedi neenake obravnave na podlagi osebne okoliščine starosti, a je ta na podlagi mednarodnopravnih aktov ter ustave Republike Slovenije pod določenimi pogoji lahko tudi dopustna.

Glede na to, da bi vi želeli še naprej delati, vam pojasnjujemo, da je to seveda mogoče.

Zakonodajalec je v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter drugih področnih zakonih predvidel celo vrsto ukrepov, ki nagrajujejo nadaljnjo aktivnost na trgu dela tudi po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev.