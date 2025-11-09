V Angliji danes veliki derbi, Leeds Jake Bijola poražen, skrbi zaradi Šeška

Že uvod v 11. krog je pripadel Manchester Unitedu, ki je remiziral v Londonu pri Tottenhamu (2:2). Benjamin Šeško je dvoboj začel na klopi in vstopil v 58. minuti, a v 88. minuti nerodno pristal na nogi in poškodovan odšel v slačilnico. Danes ga čakajo temeljitejši pregledi, po katerih bo jasno, za kako hudo poškodbo gre. Vodilni Arsenal je v sodnikovem dodatku ostal brez treh točk, Sunderlandu je remi priboril Brian Brobbey (2:2). Jaka Bijol je v nedeljo z Leedsom izgubil pri Nottingham Forestu (1:3), sledi še veliki derbi kroga med Manchester Cityjem in Liverpoolom.

Angleško prvenstvo, 11. krog:

Nedelja, 9. november:

Guardiola bo v nedeljo dočakal poseben jubilej. Foto: Reuters

Oči bodo v tem krogu uprte na Etihad, kjer se bosta danes v velikem derbiju spopadla Manchester City in Liverpool. Ekipi na lestvici loči le točka, City je drugi z 19, Liverpool pa mesto za njim z 18. Na derbiju bo poseben jubilej praznoval trener sinje-modrih, Španec Pep Guardiola. Vodil bo svojo jubilejno tisočo tekmo in se boril že za svojo 716. zmago.

"Številke so nore. Ne razmišljam o tem, koliko je bilo tekem in koliko zmag, ampak ko dosežeš mejnik in prebereš, kaj si naredil ... Zmage, povprečje, ne samo v premier ligi in ligi prvakov, v Barceloni smo naredili neverjetne stvari, res je za mano fantastično obdobje," je na novinarski konferenci pred derbijem dejal 54-letni Guardiola in dodal, da je Liverpool idealen tekmec za praznovanje jubileja. "Liverpool je v Angliji naš največji tekmec, zato je prav, da so na mojem jubileju," je Guardiola pohvalil nogometaše Liverpoola, s katerim si je City razdelil zadnjih osem naslovov državnega prvaka.

Leeds je v nedeljo z 1:3 izgubil na gostovanju pri Nottingham Forestu. Jaka Bijol je tekmo začel v začetni enajsterici gostov, se že po 13 minutah igre s soigralci veselil vodstva, za katerega je poskrbel Lukas Nmecha, a je bilo veselje kratkotrajno, le dve minuti kasneje so namreč domači izenačili z zadetkom Ibrahima Sangareja. Pi 1:1 je ostalo vse do 68. minute, ko je za veselje domačih navijačev poskrbel Morgan Gibbs-White. Bijol je bil v 82. minuti zamenjan, končni izid pa je v sodnikovem dodatku z enajstih metrov postavil Elliot Anderson.

Šeško predčasno v slačilnico, Manchester z igralcem manj

Bryan Mbeumo je zadel za vodstvo z 1:0. Foto: Reuters Manchester United je na gostovanju pri Tottenhaku vodili od sredine prvega polčasa, ko je zadel Bryan Mbeumo. Benjamin Šeško je bil med rezervisti, a dobil priložnost v drugem polčasu. Imel je eno lepo priložnost, a je ni izkoristil. Ko je bilo 1:1, se je slovenski reprezentant poškodoval v obetavnem protinapadu in moral z zelenice. Ruben Amorim ni imel več menjav, zato so rdeči vragi zaključek tekme odigrali z igralcem manj. V sodnikovem dodatku sta obe ekipi zadeli še enkrat in dvoboj se je končal z remijem 2:2. Spurs so že mislili, da so zmagali, ko je v 91. minuti z glavo zadel Wilson Odoberto Richarlison, a je po podaji Bruna Fernandesa iz kota v 96. minuti za 2:2 zadel Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt je v 96. minuti rešil vsaj točko Manchestru. Foto: Reuters

Sunderlandu v dodatku vzel točko vodilnemu Arsenalu

Brian Brobbey je zadel za končni izid 2:2. Foto: Reuters Nogometaši Sunderlanda so dokazali, da so zasluženo pri vrhu prvenstvene razpredelnice. Pred svojimi navijači so vzeli dve točki vodilnemu Arsenalu, tekma se je končala z izidom 2:2. Domači so ob polčasu celo vodili, a je Londončanom v drugem uspel preobrat. Sunderland je do uspeha poskušal priti z obrambno igro. V prvem delu mu je ta odlično uspevala, gosti so si kljub veliki terenski premoči prvo priložnost pripravili šele v dodatku prvega dela. Pred tem pa so že prejeli zadetek, po prekinitvi in lepi akciji je žogo pod prečko poslal Daniel Ballard.

Toda v drugem delu prednosti niso zadržali. V 54. minuti jim je agresivni Declan Rice ukradel žogo pred kazenskim prostorom, napako pa je kaznoval Bukayo Saka. Kmalu zatem je Arsenal prek Martina Zubimendija zadel prečko, bolj natančen pa je bil s strelom od daleč v 74. minuti Leandro Trossard. A njegov gol ni zadostoval za tri točke, v sodnikovem dodatku se je pred golom Londončanov odlično znašel Brian Brobbey.

Chelsea je na zadnji sobotni tekmi s 3:0 premagal Wolverhampton in zaostanek za Arsenalom znižal na šest točk.

Angleško prvenstvo, 11. krog:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: