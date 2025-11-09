Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
9. 11. 2025,
13.00

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
George Russell Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes-AMG F1 Red Bull Racing Max Verstappen McLaren Oscar Piastri Lando Norris Interlagos VN Brazilije Formula 1

Nedelja, 9. 11. 2025, 13.00

43 minut

VN Brazilije ob 18.00

Piastri še vedno verjame, Verstappen pa: Lahko kar pozabim!

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Interlagos Lando Norris McLaren | Lando Norris dirka za sedmo zmago sezone in 11. v formuli ena. | Foto Reuters

Lando Norris dirka za sedmo zmago sezone in 11. v formuli ena.

Foto: Reuters

Lando Norris ima izvrstno priložnost, da na 21. dirki sezone naredi velik korak do prvega naslova svetovnega prvaka. Ob 18. uri bo v Interlagosu na prvem štartnem mestu, njegova tekmeca za lovoriko Oscar Piastri in Max Verstappen pa na četrtem oz. 16. Dogajanje na veliki nagradi Brazilije bomo na Sportalu spremljali v živo.

Interlagos Lando Norris McLaren
Sportal Norris osvojil še "pole", Verstappen ni bil tako slab že 1.503 dneve

Oscar Piastri še verjame, da lahko letos postane svetovni prvak. | Foto: Reuters Oscar Piastri še verjame, da lahko letos postane svetovni prvak. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je v pravem trenutku v vrhunski formi, in kar je najpomembneje, psihično dovolj trden. Po zmagi na VN Mehike pred dvema tednoma je v soboto dobil šprintersko dirko v Interlagosu, ob 18. uri pa bo na prvem štartnem mestu na VN Brazilije. To je 21. od 24 letošnjih velikih nagrad. Po sobotnem odstopu Oscarja Piastrija (McLaren) na šprintu je prednost na prvem mestu skupnega seštevka povečal na devet točk, Max Verstappen (Red Bull) pa na tretjem mestu zaostaja 39 točk. Britanec je v Interlagosu dobil prosti trening, kvalifikacije za šprint, šprintersko dirko in kvalifikacije za osrednjo dirko. Medtem bo Avstralec na četrtem štartnem mestu, Nizozemec pa šele na 16. Verstappnu so pred kvalifikacijami spremenili nastavitve, da bi bil hitrejši kot na treningu in šprintu, a je bil učinek obraten. Še počasnejši je bil. Najverjetneje bo dirko začel iz boksov, da se lahko odločijo za nove spremembe na dirkalniku. 

Štartna mesta na VN Brazilije:

Max Verstappen po ponesrečenih kvalifikacijah ne verjame več v lovoriko. | Foto: Reuters Max Verstappen po ponesrečenih kvalifikacijah ne verjame več v lovoriko. Foto: Reuters Do konca prvenstva so še štiri dirke in en šprint, torej je na voljo še 108 točk. Za Piastrija in Verstappna tako ni še nič izgubljenega, a Norris lahko z zmago v Braziliji naredi velik korak proti svoji prvi lovoriki v kraljici avtomotošporta. "Še vedno verjamem, da lahko zmagujem na dirkah in osvojim prvenstvo, res pa je, da mi trenutno ni tako lahko," je po kvalifikacijah povedal Piastri. Konec avgusta, ko je dosegel sedmo in za zdaj zadnjo zmago sezone, je imel 34 točk prednosti pred Norrisom. Na zadnjih petih dirkah je bil samo enkrat na zmagovalnem balkonu (tretji v Monzi), v Bakuju pa je celo odstopil. Verstappen se je na teh petih dirkah obema dirkačema McLarna močno približal, saj je trikrat zmagal in bil še drugi in tretji. Pred tem je zaostajal že 104 točke. A po ponesrečenih kvalifikacijah v peti zaporedni naslov prvaka ne verjame več: "Nanj lahko kar pozabim." "Res?" ga je še vprašal novinar. "Da, zagotovo."

Interlagos Oscar Piastri McLaren
Sportal Odstop kandidata za lovoriko, novinec blizu prve zmage
Interlagos Lando Norris
Sportal Majhne razlike, presenečenja, a "pole" vodilnemu v prvenstvu
Lando Norris
Sportal Raje izgubijo naslov prvaka, kot da izberejo ekipne ukaze
George Russell Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes-AMG F1 Red Bull Racing Max Verstappen McLaren Oscar Piastri Lando Norris Interlagos VN Brazilije Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.