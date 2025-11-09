Piastri še vedno verjame, Verstappen pa: Lahko kar pozabim!

Lando Norris ima izvrstno priložnost, da na 21. dirki sezone naredi velik korak do prvega naslova svetovnega prvaka. Ob 18. uri bo v Interlagosu na prvem štartnem mestu, njegova tekmeca za lovoriko Oscar Piastri in Max Verstappen pa na četrtem oz. 16. Dogajanje na veliki nagradi Brazilije bomo na Sportalu spremljali v živo.

Oscar Piastri še verjame, da lahko letos postane svetovni prvak. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je v pravem trenutku v vrhunski formi, in kar je najpomembneje, psihično dovolj trden. Po zmagi na VN Mehike pred dvema tednoma je v soboto dobil šprintersko dirko v Interlagosu, ob 18. uri pa bo na prvem štartnem mestu na VN Brazilije. To je 21. od 24 letošnjih velikih nagrad. Po sobotnem odstopu Oscarja Piastrija (McLaren) na šprintu je prednost na prvem mestu skupnega seštevka povečal na devet točk, Max Verstappen (Red Bull) pa na tretjem mestu zaostaja 39 točk. Britanec je v Interlagosu dobil prosti trening, kvalifikacije za šprint, šprintersko dirko in kvalifikacije za osrednjo dirko. Medtem bo Avstralec na četrtem štartnem mestu, Nizozemec pa šele na 16. Verstappnu so pred kvalifikacijami spremenili nastavitve, da bi bil hitrejši kot na treningu in šprintu, a je bil učinek obraten. Še počasnejši je bil. Najverjetneje bo dirko začel iz boksov, da se lahko odločijo za nove spremembe na dirkalniku.

Štartna mesta na VN Brazilije:

The grid is set for Sunday's São Paulo Grand Prix 👀



Don't miss this one! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/XJjhsDsoaQ — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Max Verstappen po ponesrečenih kvalifikacijah ne verjame več v lovoriko. Foto: Reuters Do konca prvenstva so še štiri dirke in en šprint, torej je na voljo še 108 točk. Za Piastrija in Verstappna tako ni še nič izgubljenega, a Norris lahko z zmago v Braziliji naredi velik korak proti svoji prvi lovoriki v kraljici avtomotošporta. "Še vedno verjamem, da lahko zmagujem na dirkah in osvojim prvenstvo, res pa je, da mi trenutno ni tako lahko," je po kvalifikacijah povedal Piastri. Konec avgusta, ko je dosegel sedmo in za zdaj zadnjo zmago sezone, je imel 34 točk prednosti pred Norrisom. Na zadnjih petih dirkah je bil samo enkrat na zmagovalnem balkonu (tretji v Monzi), v Bakuju pa je celo odstopil. Verstappen se je na teh petih dirkah obema dirkačema McLarna močno približal, saj je trikrat zmagal in bil še drugi in tretji. Pred tem je zaostajal že 104 točke. A po ponesrečenih kvalifikacijah v peti zaporedni naslov prvaka ne verjame več: "Nanj lahko kar pozabim." "Res?" ga je še vprašal novinar. "Da, zagotovo."