Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
9. 11. 2025,
13.30

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Washington Commanders stadion Donald Trump

Nedelja, 9. 11. 2025, 13.30

48 minut

Bela hiša bi nogometnemu stadionu nadela Trumpovo ime

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump Melania Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

V ameriški prestolnici Washingtonu se gradi večmilijardni športni stadion. Predsednik Donald Trump naj bi že razmišljal o tem, kako bi lahko areno poimenovali. Bela hiša je navdušena nad idejo, da bi nov športni stadion v Washingtonu poimenovali po Trumpu.

"To bi bilo lepo ime, saj je predsednik Trump omogočil rekonstrukcijo novega stadiona," je za Hill in ESPN povedala tiskovna predstavnica Karoline Leavitt. ESPN je citiral tudi visokega uradnika Bele hiše, ki je dejal: "To si predsednik želi. In verjetno se bo to tudi zgodilo." ESPN je že prej poročal, da si Trump prizadeva za takšno poimenovanje.

Matični stadion NFL ekipe Washington Commanders

Novi stadion je namenjen predvsem kot dom nogometne ekipe NFL, Washington Commanders. Načrtuje se, da bo imel približno 65.000 sedežev in bo zgrajen na vzhodnem robu mesta na mestu dotrajanega stadiona RFK.

Stroški so ocenjeni na približno 3,7 milijarde dolarjev (3,2 milijarde evrov). Projekt načrtuje tudi celovito prenovo okolice, ki bo vključevala trgovine, stanovanja in zelene površine.

Sedanji stadion ob reki Anacostia, približno tri kilometre od Kapitola, ni več uporaben. Commanders tam niso igrali od leta 1996, temveč v sosednji zvezni državi Maryland. Danes si bo Trump ogledal domačo tekmo ekipe proti Detroit Lionsom, je sporočila Bela hiša.

Trump zahteval spremembo imena, ki je rasistično in ponižujoče

Trump je po pisanju dpa že pred časom zahteval, da se Washington Commanders vrnejo k svojemu prejšnjemu imenu, Redskins. Skupine za državljanske pravice in predstavniki skupnosti ameriških staroselcev to kritizirajo kot rasistično in ponižujoče. Ekipa je ime opustila leta 2020 in se od leta 2022 imenuje Commanders.

Preberite še:

Donald Trump
Novice Bela hiša: Predsednik ni spal!
JD Vance, Donald Trump
Novice Na vrhu G20 po navedbah Trumpa ne bo ameriških uradnikov
Donald Trump, Viktor Orban
Novice Trump Madžarsko izvzel iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte

Washington Commanders stadion Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.