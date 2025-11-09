V ameriški prestolnici Washingtonu se gradi večmilijardni športni stadion. Predsednik Donald Trump naj bi že razmišljal o tem, kako bi lahko areno poimenovali. Bela hiša je navdušena nad idejo, da bi nov športni stadion v Washingtonu poimenovali po Trumpu.

"To bi bilo lepo ime, saj je predsednik Trump omogočil rekonstrukcijo novega stadiona," je za Hill in ESPN povedala tiskovna predstavnica Karoline Leavitt. ESPN je citiral tudi visokega uradnika Bele hiše, ki je dejal: "To si predsednik želi. In verjetno se bo to tudi zgodilo." ESPN je že prej poročal, da si Trump prizadeva za takšno poimenovanje.

Matični stadion NFL ekipe Washington Commanders

Novi stadion je namenjen predvsem kot dom nogometne ekipe NFL, Washington Commanders. Načrtuje se, da bo imel približno 65.000 sedežev in bo zgrajen na vzhodnem robu mesta na mestu dotrajanega stadiona RFK.

Stroški so ocenjeni na približno 3,7 milijarde dolarjev (3,2 milijarde evrov). Projekt načrtuje tudi celovito prenovo okolice, ki bo vključevala trgovine, stanovanja in zelene površine.

Sedanji stadion ob reki Anacostia, približno tri kilometre od Kapitola, ni več uporaben. Commanders tam niso igrali od leta 1996, temveč v sosednji zvezni državi Maryland. Danes si bo Trump ogledal domačo tekmo ekipe proti Detroit Lionsom, je sporočila Bela hiša.

Trump zahteval spremembo imena, ki je rasistično in ponižujoče

Trump je po pisanju dpa že pred časom zahteval, da se Washington Commanders vrnejo k svojemu prejšnjemu imenu, Redskins. Skupine za državljanske pravice in predstavniki skupnosti ameriških staroselcev to kritizirajo kot rasistično in ponižujoče. Ekipa je ime opustila leta 2020 in se od leta 2022 imenuje Commanders.

Preberite še: