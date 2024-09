Kolikšna mora biti odpravnina? Ne gre samo za "zadnji dve plači" #pravni nasvet

Zanima me odpravnina ob upokojitvi. Po zakonu mi pripadata dve povprečni plači v RS. Moja plača zdaj je minimalna. Ali se izplačata v bruto ali neto znesku in ali odpravnino ob upokojitvi izplača delodajalec ali ZPIS? Hvala za odgovor in lep pozdrav, Darja K.