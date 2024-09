Prijatelj mi je zapustil nekaj denarja, a tudi dolgove #pravni nasvet

Prijatelj mi je zapustil nekaj denarja. Zapuščina je že bila, vendar me sodišče ni obvestilo o tem. Zapustil mi je nekaj denarja, avto, računalnik in tudi nekaj dolgov Finančni upravi (Furs). Če sprejmem denar, ali sem dolžna poplačati tudi njegove dolgove? Trenutni dedič je njegova mama, sin pa se je dediščini odpovedal. Nataša B.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da je bil postopek pred sodiščem v zadevi že vsaj začet, če ne celo končan. Žal ni jasno, ali ste bili navedeni v dednem sklepu, saj ste navedli, da vas sodišče o dedovanju ni obvestilo. Zato vam lahko odgovorimo le bolj na splošno, kaj pravi zakon o dedovanju.

Če ste omenjeni v sklepu o dedovanju kot dedič , ste odgovorni tudi za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja, kot to določa 142. člen zakona o dedovanju.

Dedič, ki se je odpovedal dediščini , ni odgovoren za zapustnikove dolgove. Če je več dedičev, so ti nerazdelno odgovorni za zapustnikove dolgove, in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža , ne glede na to, ali je delitev dediščine že izvršena ali ne.

V primeru, da je dedni postopek končan in vas sodišče ni vabilo kot dedinje, pa je več možnosti. Če je pokojni naredil oporoko in vas v njej omenil, bi vas sodišče moralo povabiti na narok. Če vas ni, je to napaka in lahko vložite ustrezno tožbo.

Če je dedni postopek pravnomočno končan, lahko vložite tožbo le zoper dediče, ki niso seznanili sodišča z oporoko – če je možna pritožba na sklep o dedovanju in ste z oporoko seznanjeni, lahko vložite pritožbo in v njej uveljavljate dedno volilo. Iz vprašanja žal niso razvidni vsi podatki in je zato tudi naš komentar pomanjkljiv.

Če pa pokojni ni naredil oporoke, je nastopilo zakonito dedovanje, ki vključuje le družinske člane, ženo, otroke oziroma starše in sorojence, če pokojni ni imel družine. Po zakonitem dedovanju vi ne morete postati dedinja po pokojnem.