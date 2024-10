Delodajalec izplačuje plačo s krepko zamudo. Lahko izredno odpovem pogodbo? #pravni nasvet

Delodajalec je dvakrat zapored zamudil z izplačilom plače, in sicer je v moji delovni pogodbi napisano, da je plačilni dan 18. v tekočem mesecu. Plača za mesec junij je bila nakazana 1. avgusta, plačo za julij pa je izplačal šele 26. avgusta. Glede na ZDR-1 (111. člen) sem poslal delodajalcu dopis, v katerem sem ga opozoril na grobo kršitev, hkrati pa tudi prijavil zadevo inšpektoratu za delo. Dopis sem delodajalcu poslal prek spletne pošte 20. avgusta, hkrati pa tudi kopijo dopisa prek spletne aplikacije e-uprava na inšpektorat za delo. Zanima me, ali je bil rok (tri delovne dni po prejemu dopisa) upoštevan, ali imam pravico za podajo izredne odpovedi (odškodnina in odpravnina ter pravica do nadomestila na zavodu za zaposlovanje)? Poleg tega mi je delodajalec brez obrazložitve do konca avgusta nakazal samo 550 evrov regresa. Marko K.