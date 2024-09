Mama nima premoženja, je pa prejemala socialno pomoč. Jo bo treba vrniti? #pravni nasvet

Spoštovani, v kratkem imamo s sestro zapuščinsko obravnavo po smrti mame in omejitev dedovanja s strani CSD. Mama nima ničesar, kar bi lahko podedovali, prejemala pa je varstveni dodatek in socialno pomoč. Jaz sem zaposlena za krajši delovni čas in z možem dobivamo še razliko DSP, imamo socialno stanovanje. Sestra je upokojenka, ima otroka s posebnimi potrebami, drugi pa je končal prvi letnik. Živi v vrstni hiši in je lastnica polovice stanovanja. Zanima naju, ali bova morali CSD vrniti ta znesek? Ana Š.

Pravnik na dlani odgovarja:

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) je to vračanje precej omilil in tako ta obveza ne velja več za vsakega dediča . Dedičem ni več treba vračati celotne socialne pomoči, ki jo je prejel zapustnik. V primeru, da je socialno pomoč prejemal manj kot eno leto, pa so vračila oproščeni v celoti.

Če je pokojni imel premoženje, lahko država ali občina, ki je umrlemu plačevala socialno pomoč oz. varstveni dodatek , zahteva zmanjšanje dedne mase za višino te pomoči. Domneva je, da je prejeta pomoč pomagala ohraniti vrednost premoženja umrlega (dedne mase) in je zato država oz. občina upravičena do dela dediščine. To pomeni, da se celotna dedna masa zmanjša za vsoto prejete pomoči, oz. del prejete socialne pomoči, kot to določa zakona o socialno varstvenih prejemkih . Ostanek dediščine pa se razdeli med dediče. Dediči lahko dedujejo tudi celotno premoženje, če prejeto pomoč vrnejo sami.

V posameznih primerih, ko bi takšno vračilo materialno ogrozilo dediče, lahko ti od pristojnega CSD zahtevajo oprostitev tega vračila.

Obveza vračila varstvenega dodatka oz. socialne pomoči ne pride v poštev pri dedičih tistih upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki jim je bila pomoč dodeljena in niso imeli v lasti stanovanja ali stanovanjske hiše, v kateri so dejansko bivali in so imeli prijavljeno stalno prebivališče, katere vrednost bi presegala 120 tisoč evrov.

Poleg tega pa je v primeru dedovanja pomemben še 142. člen zakona o dedovanju, ki pravi, da je dedič odgovoren za zapustnikove dolgove le do višine vrednosti podedovanega premoženja.

Iz vašega vprašanja izhaja, da mati ni imela premoženja in torej že po samem zakonu o dedovanju s sestro ne morete biti obveznik vračila prejete socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

Druga možnost je, da se dedovanju s sestro odpovesta, ker ni nobenega premoženja. Z odpovedjo dedovanju pa boste popolnoma prosti vseh obveznosti.