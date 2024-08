Bo treba vračati tudi nadomestila za osebe s posebnimi potrebami? #pravni nasvet

Ali morajo dediči osebe s posebnimi potrebami, ki doživljenjsko prejemajo nadomestilo, po njihovi smrti prejeto vrniti državi? In ali lahko starši, ki so že starejši, svojem otroku s posebnimi potrebami določijo skrbnika? Hvala za odgovor, Anica H.

Pravnik na dlani odgovarja:

Žal niste navedli starosti osebe s posebnimi potrebami. Obstaja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), ki ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja.

Vsa nadomestila, ki jih take osebe oziroma njihovi skrbniki prejmejo, ne predstavljajo osnove za vračilo ob smrti take osebe. Država lahko zahteva vračilo pomoči, ki so bile prejete v skladu s predpisi o socialnem varstvu, med katere nadomestilo za osebe s posebnimi potrebami ne sodi. Vsekakor je treba opozoriti tudi na določila Zakona o dedovanju , ki določa, da dediči pokojnega za njegove dolgove odgovarjajo le do višine podedovanega premoženja. Če torej pokojna oseba premoženja ni imela, dediči za njegove dolgove ne odgovarjajo.

Glede določitve skrbnika pa to določa Družinski zakonik od 240. člena dalje. Postavitev skrbnika se ureja preko pristojnega Centra za socialno delo (CSD) ali preko sodišča. Upošteva se predvsem želje varovanca oziroma njegovih sorodnikov. Žal starši sami ne morejo odrediti skrbnika, vsekakor pa ga lahko predlagajo – postopek se izvede preko CSD ali sodišča. Skrbništvo za odrasle z motnjo v duševnem razvoju odreja 262. člen Družinskega zakonika in dalje. Skrbnika določi pristojno sodišče.

Na podlagi vašega vprašanja torej lahko odgovorimo, da za nadomestilo oziroma vračanje nadomestila, ki je prejeto za oskrbo oseb s posebnimi potrebami, dediči ne odgovarjajo in ga ne bo treba vračati.

Glede skrbništva pa je določen postopek postavitve skrbnika oseb s posebnimi potrebami. Predlagamo, da se starši osebe s posebnimi potrebami obrnejo na najbližji CSD in tam sprožijo postopek postavitve skrbnika.