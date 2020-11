December, kot ga še nismo doživeli: takšna bo praznična Ljubljana v luči covida #video #foto

December je mesec, ko postanejo ljubljanski trgi, ulice, mostovi in nabrežja osrednje in najživahnejše družabno prizorišče v mestu. Vendar pa bo letošnji december zaradi negotovih razmer drugačen, bolj umirjen, kljub temu pa je lahko prazničen, na svoji spletni strani ocenjujejo v Turizmu Ljubljana.

Tako pestro je bilo lansko dogajanje na dan prižiga lučk v prestolnici:

Praznični čas v prestolnici se tradicionalno začne s slovesnim prižigom lučk, ki pa je bil letos brez pompa in množice ljudi, saj zaradi trenutnih epidemioloških razmer prireditve ob tem ni bilo.

Drugo decembrsko dogajanje je po poročanju STA za zdaj še nemogoče z gotovostjo napovedati, čeprav se december začne že čez nekaj dni.

Tako pusta pa je bila prestolnica ob prižigu lučk letos:

Avtor letošnje novoletne okrasitve je Urban Modic, sin akademika Zmaga Modica, ki je pred tem več let skrbel za praznično podobo prestolnice in oblikoval skulpture.



Tema letošnje okrasitve je Naj živi! Po besedah avtorja se letošnja okrasitev osredotoča na življenje, njegovo ranljivost in hkrati trdoživost. Nekateri elementi in sklopi so novi, velik del skulptur pa je originalen in na novo koncipiran po smiselnih enotah. Z okrasitvijo se bodo dotaknili tudi aktualnih razmer, se zazrli v prihodnost in simbolično premagali nevšečnosti, ki naš svet obračajo na glavo, so Modica po poročanju STA povzeli v Turizmu Ljubljana.

V primeru sejma 75-odstotni popust za najem prazničnih hišk

Pri Turizmu Ljubljana si sicer želijo, da bi lahko izpeljali čim več decembrskih prireditev in tako priskočili na pomoč delu domačega gospodarstva, ki ga je kriza še zlasti prizadela. Pri tem posebej izpostavljajo zaposlene v gostinstvu, kulturi, organizaciji dogodkov in turizmu.

Praznični sejem je predviden, a kot so poudarili v Turizmu Ljubljana, "zgolj ob pristanku Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in upoštevanju njihovih navodil in priporočil". V primeru, da bodo sejem lahko izpeljali, bo ponudnikom omogočen 75-odstotni popust pri najemu prazničnih hišk. Ne bo pa letos koncertov na prostem, so zapisali.

Še vedno ni znano, ali bodo letos v prestolnici lahko postavili praznične stojnice. Foto: STA

Tik pred decembrom še vedno nimajo točnih odgovorov NIJZ

Odločitve o izvedbi oziroma neizvedbi dogodkov sprejemajo sproti glede na aktualne vladne ukrepe, so pojasnili za STA.

Kot so zapisali, so tako že odpovedali tradicionalni Miklavžev sprevod in Miklavžev sejem, odgovora glede ostalih aktivnosti pa od NIJZ še niso prejeli. Na kakšen način bodo v prestolnici razveselili otroke, bodo obveščali sproti, so še navedli.

Če ne drugega, bo vsaj sprehod po ljubljanskih ulicah in trgih letos vseeno kanček prazničen, saj tam skupno stoji devet božičnih smrek. Te so postavili na Prešernovem trgu, pred Mestno hišo in v njej, na Starem trgu, Levstikovem trgu, Mali ulici, pred Figovcem, na Trdinovi ulici in Ljubljanskem gradu.

