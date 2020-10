Na Dunaju se ne nameravajo odpovedati božičnim sejmom

Božični oziroma adventni sejmi so ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih dunajskih atrakcij. Zaradi pandemije koronavirusa in drugega vala okužb, ki je prav na Dunaju zelo izrazit, je na letošnjo izvedbo legla senca dvoma. A Dunajčani se ne dajo - napovedali so, da bo sloviti sejem pred mestno hišo tudi letos.

Organizatorji so pred kratkim predstavili načrt izvedbe sejma in zaščitne ukrepe, ki jih nameravajo izvajati, da bi kar se da zaščitili tako obiskovalce kot prodajalce na stojnicah.

Foto: Getty Images

Masko dovoljeno sneti le za prehranjevanje in pitje

Najpomembnejša zapoved je obvezna zaščitna maska, ki pokriva usta in nos, poroča avstrijska radiotelevizija ORF. Obiskovalci, prodajalci in vsi drugi udeleženci morajo maske nositi ves čas, snamejo jih lahko le, ko pri mizah uživajo hrano oziroma pijačo.

Na osrednjem dunajskem sejmu letos zagotovo ne bo gneče, kot smo je bili vajeni do zdaj - manjše bo tako število stojnic (z lanskih 150 jih bodo zmanjšali na 120), omejeno pa bo tudi število obiskovalcev, ki bodo lahko hkrati na prizorišču. To število bodo strogo nadzorovali in omejevali s semaforji, ki bodo pri vhodih na sejem sporočali, ali je vstop dovoljen ali je na prizorišču že maksimalno število obiskovalcev.

Foto: Getty Images

Za vzdrževanje medosebne razdalje bodo po tleh celotnega prizorišča talne označbe z metrskim razmikom, uživanje hrane in pijače pa bo dovoljeno le na določenih območjih, ločenih od preostalega dela sejma. Prodajalce na stojnicah bodo od obiskovalcev ločevale pregrade iz pleksistekla.

Celotno prizorišče bo opremljeno z nadzornimi kamerami, še navajajo avstrijski mediji, na samem prizorišču bo na spoštovanje zaščitnih ukrepov opozarjalo osebje, okrepili bodo tudi varnostno službo.