Prestižnim dunajskim plesom se bo pridružil – ples v trenirkah

V dunajskem okrožju Floridsdorf bo zaživela nova, edinstvena plesna tradicija – prvi dunajski ples v trenirkah. Dogodek, ki ga organizira društvo Leiwand, bo s sproščenim kodeksom oblačenja in bogatim spremljevalnim programom osvežil dunajsko plesno dediščino in pritegnil novo generacijo obiskovalcev.

Avstrijska prestolnica slovi po veličastnih plesih, ki s svojimi elegantnimi oblekami in tradicijo že stoletja oblikujejo kulturni utrip mesta. Pomemben del so tematski plesi, kot so ples pravnikov, zdravnikov, lovcev, slaščičarjev in celo dvigovalcev uteži. Prvega marca bo ta tradicija dobila sodobni zasuk s prvim dunajskim plesom v trenirkah.

Dunajski Floridsdorf ima kar 185 tisoč prebivalcev, a kljub temu v okrožju doslej ni bilo večjih plesnih dogodkov. Zato se je društvo za spodbujanje umetnosti in kulture Leiwand odločilo prevzeti pobudo in organizirati ples, ki odraža sproščeni duh tega mestnega predela. Cilj je ustvariti edinstveno izkušnjo, kjer se udobje prepleta s plesno eleganco. Namesto tradicionalnih oblek so gostje vabljeni, da oblečejo trenirko ali pajkice, ki veljajo za simbol okrožja. Za klasični pridih pa jih lahko kombinirajo s suknjičem ali jopičem.

Prizorišče prvega plesa v trenirkah Foto: amwasser

Ples bo potekal na priljubljenem prizorišču ob Donavi, Usus am Wasser, dogodek na pustno soboto je požel veliko zanimanja, saj so vstopnice že skoraj pošle. S tem Floridsdorf ne le bogati lokalno kulturno sceno, temveč v dunajske plesne kroge vnaša svežo energijo. Z dogodkom želijo organizatorji plesno kulturo približati mlajši generaciji in ustvariti sproščeno obliko stoletne tradicije.