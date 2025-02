Nasvet za maturante: tako boste na maturantskem plesu videti brezhibno

Maturantski plesi so že v polnem teku, kar pomeni, da je čas za skrbne priprave. Med ključnimi opravili pred velikim večerom je izbira popolne maturantske obleke. Dekleta posegajo po elegantnih in sijočih oblekah, fantje pa prisegajo na klasične kroje, ki sodijo v poslovno-elegantni stil. Da bo izbira lažja, smo pripravili seznam nepogrešljivih kosov, s katerimi boste na plesišču videti brezhibno.

Srajca

Srajca je pri moških osnova vsakega elegantnega stajlinga. Bela klasika je vedno varna izbira, saj se lepo poda k vsem barvam suknjiča in hlač, a če želite malo popestritve, izberite nežne pastelne tone, ki bodo letos pravi modni hit. Posežete lahko tudi po diskretnih vzorcih. Najpomembneje je, da je srajca prave velikosti, ne pretesna in ne preohlapna, saj mora ves večer zagotavljati udobje in urejen videz.

Suknjič

Suknjič je osrednji del maturantske obleke in poskrbi za eleganten vtis že na prvi pogled. Fantje se najpogosteje odločajo za temne barve, kot so črna, temnomodra ali siva, a če želite izstopati, lahko posežete po nekoliko drznejših odtenkih ali teksturah. Ključnega pomena je, da suknjič lepo stoji in ni prevelik ali prekratek. Bodite pozorni tudi na dolžino rokavov.

Elegantne hlače

Hlače morajo biti usklajene s suknjičem, da celoten videz deluje urejeno in prefinjeno. Najboljša izbira so klasične krojene hlače, ki segajo ravno do zgornjega roba čevljev. Prekratke ali preširoke hlače lahko pokvarijo celoten vtis, zato bodite pri izbiri pozorni na prileganje.

Elegantni čevlji

Prava obutev je ključnega pomena za dovršen maturantski videz. Najboljša izbira so klasični usnjeni čevlji, ki jih lahko izberete v črni ali rjavi barvi, odvisno od barvne kombinacije obleke. Naj bodo udobni, da bo vaš ples v njih brezhiben.

Kravata ali metuljček

Dodatki so tisti, ki obleki dodajo osebni pečat. Kravata ali metuljček sta odlična izbira, pri čemer je metuljček nekoliko bolj igriva možnost. Barvo lahko uskladite s spremljevalkino obleko ali se odločite za klasične nevtralne tone, ki se lepo podajo k celotni opravi.

