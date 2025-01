Pravila moške poslovne mode, ki bi se jih morali držati

Poslovna oblačila niso zgolj vprašanje sloga, temveč tudi izraz resnosti, discipline in spoštovanja do delovnega okolja. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo osnovna pravila, ki pomagajo moškim pri oblikovanju primernega, urejenega in samozavestnega videza ter kako lahko s pravilno izbiro oblek, dodatkov in barv ustvarite močan vtis profesionalnosti in zaupanja – bodisi na sestanku in predstavitvi bodisi pri vsakodnevnem delu.

Za ohranjanje profesionalnega videza in izražanje zaupanja je ključnega pomena poznavanje pravil moške poslovne mode. S tem se strinjajo tudi strokovnjaki podjetja Galileo, ki je specializirano za moška poslovna oblačila. Skupaj smo raziskali pravila, ki bi jih moral poznati vsak moški.

To so pravila, ki bi se jih morali držati

Pri moški poslovni modi je pomembno upoštevati nekaj osnovnih pravil, ki zagotavljajo urejen in profesionalen videz.

Oblačila: Poslovna obleka naj bo dobro krojena in v temnih, nevtralnih barvah, kot so črna, temnomodra ali siva. Srajca v beli ali svetlomodri barvi je vedno prava izbira, vendar so sprejemljivi tudi pastelni odtenki. Kravata naj bo preprosta, usklajena z obleko in iz kakovostnega materiala, kot je svila. V poslovnem casual okolju so primerni tudi puloverji iz volne v nevtralnih tonih.

Čevlji in nogavice: Klasični usnjeni čevlji, kot so Oxford ali Derby, so nepogrešljivi. Barvno naj bodo usklajeni z obleko (črna ali rjava), nogavice pa naj bodo visoke in v podobni barvi kot čevlji.

Dodatki: Pas naj bo usnjen in v isti barvi kot čevlji, ura pa preprosta, z usnjenim ali kovinskim paščkom. Robček v žepu naj bo eleganten, vendar ne preveč kričeč, in naj se ujema s kravato.

Urejenost: Lasje naj bodo vedno čisti in urejeni, britje pa naj bo gladko ali z urejeno brado. Pri dišavah je pomembno, da jih uporabljamo zmerno.

Poslovni kodeks oblačenja: Za formalne priložnosti je najbolje izbrati temno obleko, svetlo srajco in kravato. V poslovnem casual okolju so primerne hlače chino in pulover, medtem ko smart casual vključuje temnejše džins hlače, polo majico in jopič.

Za formalne priložnosti izberite temno obleko. Foto: Gaja Hanuna

Modni ne, ki se mu raje izognite

Bele nogavice so preveč očitne in neprimerne za poslovni videz.

so preveč očitne in neprimerne za poslovni videz. Prekratke hlače ali džins ne sodijo v formalno poslovno okolje.

ne sodijo v formalno poslovno okolje. Preveč pisane kravate lahko preglasijo celoten videz.

lahko preglasijo celoten videz. Prevelika ali premajhna obleka deluje neurejeno, zato mora biti obleka vedno pravilno krojena.

deluje neurejeno, zato mora biti obleka vedno pravilno krojena. Pretirano drzne ali napačno usklajene barve lahko uničijo profesionalen vtis.

lahko uničijo profesionalen vtis. Superge in čevlji z vidnimi poškodbami so neprimerni za poslovne priložnosti.

so neprimerni za poslovne priložnosti. Masiven nakit ni primeren, saj deluje preveč ekstravagantno za poslovni videz.

Barvna kombinacija je ključna. Foto: Gaja Hanuna

Vloga pravil oblačenja pri izražanju profesionalnosti in samozavesti

Pravila oblačenja igrajo ključno vlogo pri izražanju profesionalnosti in samozavesti, saj naš videz močno vpliva na prve vtise in komunikacijo v različnih poslovnih okoljih.

Izražanje profesionalnosti: Pravilno izbrana oblačila so znak, da razumemo in spoštujemo delovno kulturo. Poslovna oblačila, kot so urejeni suknjiči in klasični čevlji, izražajo strokovnost in vzbujajo zaupanje. Pravila oblačenja pomagajo ustvariti enoten videz in zmanjšajo morebitno nejasnost glede pričakovanj v organizaciji.

Krepitev samozavesti: Obleka, ki vam pristaja in ustreza vašemu slogu, lahko okrepi občutek samozavesti. Ko se počutite dobro v svojih oblačilih, boste verjetno bolj odprti in samozavestni v komunikaciji. Ustrezna oblačila vas psihološko pripravijo na naloge, saj se v njih počutite bolj pripravljene za akcijo.

Sporočanje vloge: Obleka sporoča vašo vlogo, namene in osebnost. Na primer, formalna oblačila nakazujejo resnost, medtem ko sproščen slog lahko kaže na kreativnost. Urejen videz pogosto povečuje občutek organiziranosti in odgovornosti.

Prilagodljivost pravil oblačenja: V nekaterih panogah so pravila oblačenja bolj sproščena, kar posameznikom omogoča, da izrazijo svojo edinstvenost. Pravila oblačenja se lahko prilagajajo specifičnemu kontekstu, panogi ali dogodku, kar omogoča prilagoditev okolju.

Prava izbira oblačil vam bo pomagala pri izražanju formalnosti in profesionalnosti. Foto: Gaja Hanuna

Ali je še vedno pomembno, da je suknjič odpet, ko sedimo?

Da, še vedno velja pravilo, da je suknjič odpet, ko sedimo, in to iz dveh ključnih razlogov: udobja in estetike.

Udobje: Ko sedimo, se suknjič napne, zato lahko z zaprtim gumbom povzroči nelagodje. Odpet suknjič omogoča več svobode gibanja in sproščeno držo.

Estetika: Zaprt suknjič se lahko zmečka, ko sedimo. Z odpetim suknjičem ohranjamo eleganten in urejen videz, saj preprečimo gubanje.

Pravila odpetega in zapetega suknjiča se je pomembno držati. Foto: Gaja Hanuna Še preden sedete, poskrbite, da bo gumb na suknjiču odpet. Foto: Gaja Hanuna

Podobna pravila

Ko stojimo: Suknjič naj bo zapet. Pri dvogumbnem suknjiču zapnemo zgornji gumb, spodnji pa vedno ostane odpet. Pri trogumbnem suknjiču zapnemo srednji gumb, medtem ko zgornjega lahko zapremo, pa spodnjega nikoli.

Suknjič naj bo zapet. Pri dvogumbnem suknjiču zapnemo zgornji gumb, spodnji pa vedno ostane odpet. Pri trogumbnem suknjiču zapnemo srednji gumb, medtem ko zgornjega lahko zapremo, pa spodnjega nikoli. Klobuk: V zaprtih prostorih vedno odstranimo klobuk kot znak spoštovanja.

V zaprtih prostorih vedno odstranimo klobuk kot znak spoštovanja. Kravata in pas: Kravata naj sega do pasu, pas naj bo ustrezne dolžine, konica naj se ustavi pri srednji zanki hlač.

Kravata naj sega do pasu, pas naj bo ustrezne dolžine, konica naj se ustavi pri srednji zanki hlač. Nogavice in čevlji: Nogavice morajo biti dovolj dolge, da ne razkrivajo gole kože pri sedenju, njihova barva naj se ujema z barvo hlač. Čevlji naj bodo klasični.

Barvna kombinacija, s katero ne morete zgrešiti. Foto: Gaja Hanuna

Pravila izbire dolžine hlač, rokavov na srajcah in suknjičih v poslovni modi

V poslovni modi so za ohranjanje profesionalnega videza zelo pomembna tudi pravila glede dolžine hlač, rokavov srajc in suknjičev.

Dolžina hlač:

Hlače naj počivajo na čevljih, spredaj naj bodo rahlo zavihane.

Zadaj naj hlače segajo do vrha pete, vendar ne višje.

Pri ožjih krojih je lahko dolžina krajša, da razkrije nekaj gležnja, vendar ne preveč.

Dolžina rokavov na srajci:

Rokavi naj segajo do zapestne kosti, kjer roka prehaja v dlan.

Ko nosite suknjič, naj rokavi srajce štrlijo za 1–1,5 centimetra izpod rokavov suknjiča.

Dolžina rokavov na suknjiču:

Rokavi naj segajo do zapestnega zgiba, kjer se roka upogne.

Če je srajca nevidna, so rokavi predolgi, če pa je videti več kot dva centimetra srajce, so rokavi prekratki.

Te dolžine zagotavljajo, da oblačila ohranijo elegantno in profesionalno podobo.

Dolžina hlač naj bo prilagojena vsakemu posamezniku. Foto: Gaja Hanuna

Vtis resnosti in zaupanja prek oblačil

Poslovna moda ima ključno vlogo pri ustvarjanju vtisa resnosti in zaupanja, saj z izbiro oblačil in stila sporočamo svoj odnos do profesionalnosti, discipline in spoštovanja drugih. Izberite kakovostne materiale in dobro krojena oblačila. Barve naj bodo nevtralne, vzorci pa elegantni in nevsiljivi. Prav tako je pomembno, da so oblačila čista, brez madežev ali gub. Ne pozabite tudi na podjetniški kodeks, ki bo pokazal vaše razumevanje določenega podjetja.

Diskretni vzorci so elegantni in nevsiljivi. Foto: Gaja Hanuna

