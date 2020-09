Božični sejmi: v Gradcu letos brez kuhanega vina, v Ljubljani čakajo navodila

Že zdaj je jasno, da bo praznični december zaradi pandemije videti precej drugače kot do zdaj. V Avstriji, kamor so v preteklih letih na obisk prazničnih sejmov radi zahajali tudi Slovenci, so letošnje prireditve še vedno zavite v negotovost. Za zdaj velja, da bodo adventne sejme izpeljali, seveda ob strogih zaščitnih ukrepih, kot so obvezne obrazne maske in pogosto razkuževanje rok.

V Gradcu na sejmu ne bo hrane in pijače

V Gradcu so te dni sprejeli zelo konkretno odločitev: adventni sejem bo, a na njem ne bo tradicionalnih stojnic s kuhanim vinom in punčem, prav tako ne bo ponudnikov hrane. V Avstriji je namreč trenutno hrano in pijačo dovoljeno streči le za mizo, teh pa na adventnih sejmih ni. Prav tako v Gradcu načrtujejo zgodnejše zapiranje sejma, ta naj bi se namesto ob 22. končal že ob 20. uri.

Foto: Getty Images

Ponekod v Nemčiji so sejme že odpovedali, drugod jih želijo izpeljati

Ponekod v Nemčiji, na primer v Dresdnu in Kölnu, so letošnje adventne sejme že odpovedali oziroma občutno zmanjšali njihov obseg. Na Bavarskem medtem upajo, da bodo decembrske praznike vendarle preživljali med stojnicami.

Bavarski deželni premier Markus Söder je ta teden izjavil, da zagovarja izvedbo adventnih sejmov, seveda ob strogih zaščitnih ukrepih. Podobno razmišljajo v Turingiji. "Ljudje imajo čustveno potrebo po normalnosti," je izjavil tamkajšnji deželni premier Bodo Ramelow.

Foto: Getty Images

Kaj pa Slovenija? Tudi pri nas glede na trenutno epidemiološko sliko obstaja precejšnja negotovost, kaj bo v prihodnjih mesecih z dogodki, na kateri je pričakovanih veliko obiskovalcev.

V Ljubljani si želijo izpeljati vse prireditve

V Mariboru so na primer že omenjali izpeljavo Čarobnega decembra, a o tem za zdaj še ni znanega nič konkretnega. Tudi na Mestni občini Ljubljana za zdaj upajo, da bo december na ljubljanskih ulicah prazničen. "Želimo si, da bi lahko izpeljali vse prireditve, o podrobnostih pa bomo javnost pravočasno obvestili," so povedali.

Foto: STA

"Pri organizaciji dogajanja bomo upoštevali takrat veljavne smernice NIJZ," so še povedali na ljubljanski občini in izrazili pričakovanje, "da bo NIJZ podal natančne smernice glede organizacije sejmov in drugih prireditev".

Oglejte si še: