Najlepši božični sejmi: na prvih dveh mestih so naši sosedje #video

Spletni portal European Best Destinations je objavil svoj tradicionalni izbor najlepših božičnih sejmov v Evropi. Kot so sporočili, je letos za svoje favorite glasovalo več kot 280 tisoč ljudi z vsega sveta, prvouvrščeni sejem pa je zbral več glasov kot katerikoli zmagovalec do zdaj.

Mesta, ki so s svojimi božičnimi sejmi slavila v preteklih letih (in so jih letos izločili iz glasovanja), so Strasbourg in Zagreb s po tremi zmagami, in Talin, ki so ga za zmagovalca razglasili lani.

Najlepši božični sejmi v Evropi so:

Oglejte si še: