Top destinacije: lani je bila med njimi Slovenija, letos pa ... #video

Pri popotniškem vodniku Lonely Planet so sestavili in objavili svoj tradicionalni izbor najboljših destinacij za prihodnje leto. Izbor so razdelili v štiri kategorije - top države, top mesta, top regije in top destinacije, ki ponujajo največ za vaš denar. Prav v tej kategoriji se je lani med najboljših deset uvrstila tudi Slovenija.

Letos v izborih Lonely Planeta ni ne Slovenije ne katerega od naših mest ali regij. Nam najbližji destinaciji, ki sta se uvrstili vanje, sta Severna Makedonija, ki je po mnenju Lonely Planeta med top državami za leto 2020, in Kvarnerski zaliv, ki se je uvrstil med top regije leta 2020.

Kam je treba torej odpotovati prihodnje leto? Več izveste v spodnjih videih.

