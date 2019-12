Kot v pravljici in to manj kot dve uri od Ljubljane #video

Božični sejem v Zagrebu je letos v znamenju motivov iz pravljice in znane baletne predstave Hrestač, odprt pa bo vse do 7. januarja 2020.

Rdeča nit letošnjega božičnega sejma v Zagrebu je božična zgodba o Hrestaču. Njena prisotnost se čuti in opazi na slehernem koraku, bodisi v obliki okraskov na drevescih bodisi najrazličnejših ličnih skulptur, razporejenih po Zagrebu. Z liki iz Hrestača sta okrašeni tudi novoletni jelki na osrednjem zagrebškem trgu – Trgu Bana Jelačiča – in pred cerkvijo sv. Marka na Gornjem gradu.

Zgodbo o Hrestaču, leseni lutki vojaka, ki lahko z usti tre orehe, potem pa na božični večer nenadoma oživi, je napisal nemški pisatelj E. T. A. Hoffmann, ruski skladatelj Peter Iljič Čajkovski pa je delu vdihnil njeno glasbeno podobo. Baletna upodobitev Hrestača je prvič zaživela leta 1892, od takrat pa doživela vrsto uprizoritev. Glede na tematiko je baletna pravljica Hrestač v mnogih baletnih hišah del božičnega sporeda.

Foto: Julien Duval/Hrvaška skupnost Zagreb

Med glavnimi znamenitostmi adventnega Zagreba, ki je zaživel 30. novembra, odprt pa bo vse do 7. januarja 2020, velja izpostaviti Ledeno deželo na trgu kralja Tomislava, ki se ponaša z enim največjih drsališč v tem delu Evrope. Drsalna površina se nahaja med Umetniškim paviljonom in spomenikom, posvečenim prvemu hrvaškemu kralju Tomislavu.

Ledena dežela na Trgu kralja Tomislava:

Večina adventnega dogajanja je zgoščena na Gornjem gradu (do tja se lahko peljete z vzpenjačo ali se sprehodite), kjer vas poleg serije pravljičnih stojnic, v katerih se boste lahko okrepčali, čaka tudi Božiček, s katerim lahko (v njegovem stanovanju) posnamete spominsko fotografijo.

Z Božičkom se lahko fotografirate na Gornjema gradu. Foto: A. T. K.

Na Gornjem gradu boste našli tudi vse bolj priljubljen Muzej razpadlih vez in Muzej 80. let, zaradi domiselnega okrasja pa je tudi pravi raj za lovce na najbolj atraktivno Instagram fotografijo.

Foto: Julien Duval/Hrvaška skupnost Zagreb

Ko boste v Zagrebu, ne pozabite na obisk parka Zrinjevac, kjer boste lahko kupili izdelke izbranih umetnikov, se okrepčali in uživali v koncertih najrazličnejših izvajalcev, pa na sprehod skozi predor Grič, kamor so se med 2. svetovno vojno in vojno na Hrvaškem zatekli domačini, danes pa tam vlada adventno vzdušje, in obisk prehoda Oktagona. Oba vas pričakujeta v znamenju Hrestača.

Foto: Zagreb advent

Advent v parku Zrinjevac:

Adventno vzdušje boste doživeli tudi v parku Maksimir in bližnjem živalskem vrtu, Evropskem trgu, ki je rezervirano za mlajšo generacijo, obilo kulinarične ponudbe (in foto kotičkov) pa vas do 1. januarja 2020 čaka v sklopu gurmanskega Fuliranja v parku Josipa Jurja Strossmayera. Obvezen pa je tudi sprehod po najbolj znanem trgu v Zagrebu – Trgu Bana Jelačića –, kjer vas čaka Božična bajka.

Foto: Julien Duval/Hrvaška skupnost Zagreb Zagreb je v teh prazničnih dneh bolje obiskati med tednom, saj je ob koncih tedna gneča tam neizmerna.

Ena od možnosti za obisk Zagreba je tudi vožnja z vlakom (traja nekaj več kot dve uri), saj vam ne bo preveč osiromašila denarnice, z glavnega kolodvora do osrčja adventnega dogajanja pa tudi ne boste imeli daleč.

Če boste v Zagreb potovali v avtomobilom, vas bo razveselila informacija, da je ob sobotah parkiranje na ulicah brezplačno od 15. ure naprej, ob nedeljah pa je povsem brezplačno.