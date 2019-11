Začelo se je: na Dunaju že prižgali praznične luči #video

Potem ko je dunajski župan Michael Ludwig prižgal svetlobne okraske na mestnem božičnem drevesu, se je ta konec tedna na Dunaju začel najbolj prazničen del leta.

Poglejte video:

Osrednje dunajsko božično drevo stoji na trgu pred mestno hišo, kjer je tudi največji in najslavnejši dunajski adventni sejem. Drevo, ki so ga pripeljali s Solnograškega in ga okrasili z več kot dva tisoč LED-lučkami, je z 32 metri do zdaj najvišje božično drevo na dunajskih adventnih sejmih.

Preberite še: