48-letni nekdanji nogometni velezvezdnik, Brazilec Ronaldo Luis Nazario de Lima, ki je branil barve številnih največjih evropskih klubov, med drugim Barcelone in Real Madrida, je v Los Angelesu nedavno presenetil z nezdravim življenjskim slogom. Na ulici si je namreč prižgal cigareto.

Legendarni brazilski nogometaš Ronaldo oziroma za nekatere pravi Ronaldo (R9) se je odpravil na kosilo v prestižno restavracijo Cipriani v Los Angelesu. Zdi se, da legendarni napadalec, ki je Brazilijo popeljal do dveh zlatih medalj na svetovnih prvenstvih, ne posveča več toliko pozornosti športni postavi. Po koncu nogometne poti, ki so mu jo prekrižale in skrajšale številne poškodbe, se je očitno odločil, da ne bo tako redno skrbel za zdrav življenjski slog.

Brazilec Ronaldo danes uživa tudi v podjetniških vodah. Foto: Guliverimage

Čeprav je v zadnjih letih pridobil kar nekaj kilogramov in si po kosilu privošči kakšno cigareto, pa si ga bodo ljudje zagotovo zapomnili po njegovih veličastnih predstavah na nogometnih zelenicah. Pozabili ne bodo niti njegove ikonične pričeske s svetovnega prvenstva leta 2002, s katero je navdušil svet in z njo odvrnil pozornost od nogometa in z njim povezanih rezultatov.

V polfinalu svetovnega prvenstva na Japonskem je 26. junija 2002 takole proslavljal zadetek v polfinalu proti Turčiji. Tekma se je končala z zmago Brazilije, odločilni zadetek je prispeval prav R9. Foto: Guliverimage

