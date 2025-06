Odvetniki Harveyja Weinsteina so že napovedali novo pritožbo, potem ko je najvišje sodišče zvezne države New York lani razveljavilo prvo Weinsteinovo obsodbo izpred petih let, ko je bil obsojen na 23 let zapora. Weinstein v vsakem primeru ostaja v zaporu, saj je bil za spolni napad in posilstvo obsojen tudi v Los Angelesu.

Predsednik porote trdi, da so mu grozili

Sodnik Curtis Farber je razveljavil odločanje porote glede obtožbe za posilstvo Jessice Mann, saj se predsednik porote ni več hotel vrniti na zasedanje, ker naj bi mu grozili, kričali nanj in ga silili, naj spremeni mnenje, poroča televizija ABC.

Farber se je obrnil tudi na preostale porotnike, ki so izrazili razočaranje, da niso mogli sprejeti soglasne odločitve. Nihče od preostalih porotnikov ni potrdil zgodbe predsednika porote in Farber je zahtevo odvetnikov za razveljavitev celotnega sodnega procesa zavrnil. Preostali porotniki so mu tudi povedali, da jim ni jasno, zakaj se je predsednik ustrašil in umaknil.

Tožilec napovedal nov proces

Newyorški tožilec Alvin Bragg je medtem obvestil sodišče, da so pripravljeni sprožiti nov sodni proces glede domnevnega posilstva Jessice Mann, ki se je s tem strinjala. "Harvey Weinstein bo odgovarjal za to, kar je storil Jessici Mann, in čaka ga zaporna kazen," je povedal Bragg ter se zahvalil vsem trem ženskam, ki so bile pripravljene povedati svoje zgodbe na sodišču, kar je zahtevalo izjemen pogum in žrtve.

Newyorški tožilec Alvin Bragg je napovedal nov proces proti Weinsteinu. Foto: Reuters

"Napadli so njihovo osebnost in verodostojnost. Obtožili so jih hlastanja za denarjem. Označili za lažnivke. A so ohranile pokončno držo in zato sem jim izjemno hvaležen," je povedal Bragg.

"Imamo prepričljive dokaze, da so porotniki na tem sojenju izvedli hude kršitve. Nihče od nas še ni doživel, da bi bil porotnik tako prestrašen. Da bi odrasel moški v poznih 30 letih, ki je v dobri fizični kondiciji, rekel, da se boji vrnitve v prostor z drugimi porotniki. Če to ne vzbuja dvomov o sodbah, ne vem, kaj bi jih lahko. Tega še ni konec," je povedal Weinsteinov odvetnik Arthur Aidala.

Bragg je ob tem menil, da so burne razprave med porotniki nekaj povsem običajnega.

Predsednik porote je sodniku sporočil, da so nekateri porotniki razpravljali o celotni Weinsteinovi preteklosti in povezavah z drugimi primeri spolnih zlorab. Sodnik jim je nato naročil, naj razpravljajo le o tem, kar so videli in slišali na sojenju, je poročala televizija ABC.

Kriv spolnega napada na nekdanjo asistentko

Porota je v sredo Weinsteina spoznala za krivega spolnega napada na nekdanjo asistentko Miriam Haley in oprostila krivde za spolni napad na igralko Kajo Sokola.

73-letni Weinstein krivdo zanika in trdi, da so bili vsi stiki z domnevnimi žrtvami prostovoljni.

Weinstein je bil po New Yorku za spolni napad in posilstvo obsojen tudi v Los Angelesu in obsojen na 16 let zapora.