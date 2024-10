Harvey Weinstein ima raka

Kot sta poročala NBC News in ABC News, ima 72-letni Harvey Weinstein kronično mieloično levkemijo in ga zdravijo v zaporu v New Yorku. Weinstein se sicer sooča z več zdravstvenimi težavami. Prejšnji mesec je imel tudi nujno operacijo srca.

Weinsteinovega zdravstvenega stanja njegovi predstavniki niso želeli komentirati, sporočili so le, da je "skrb vzbujajoče in nesprejemljivo, da so takšni zasebni in zaupni zdravstveni podatki postali predmet javne razprave".

Harveyja Weinsteina so v Los Angelesu leta 2022 obsodili na 16 let zapora zaradi treh spolnih napadov. Že leta 2020 je bil zaradi spolnega napada in posilstva obsojen na 23 let zapora, vendar je prizivno sodišče obsodbo aprila letos razveljavilo zaradi tehničnih razlogov. Se pa Weinstein sooča še z obtožbo spolnega napada, ki so jo v New Yorku potrdili septembra letos.