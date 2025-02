Harvey Weinstein toži svojega brata

Harvey Weinstein je svojega brata Boba Weinsteina in Davida Glasserja, operativnega direktorja produkcijske hiše The Weinstein Company, obtožil, da sta ga pretentala v jamstvo za kredit v višini 45 milijonov dolarjev, ki sta ga leta 2016 najela, da bi rešila omenjeno produkcijsko podjetje. Denarja pa naj ne bi porabila za podjetje, ki je pozneje propadlo, ampak sta ga zadržala zase.

"Ogoljufali sta ga osebi, ki sta mu bili najbližje," je ob vložitvi tožbe izjavil odvetnik Harveyja Weinsteina, "polnila sta si žepe, medtem ko je bilo podjetje v krizi."

Produkcijska hiša The Weinstein Company, ki sta jo ustanovila brata Harvey in Bob Weinstein, je zahtevo za stečaj vložila leta 2018, ko se je škandal glede spolnih zlorab, ki jih je zakrivil Weinstein, že dodobra razplamtel.

Bob in Harvey Weinstein leta 2003 Foto: Guliverimage

Harvey Weinstein služi 16-letno zaporno kazen, na katero so ga v Los Angelesu obsodili zaradi posilstva in spolnih zlorab, čaka pa ga še ponovljeno sojenje v New Yorku, potem ko so obsodbo zaradi spolnega napada in posilstva tam ovrgli.

Spolnega nadlegovanja, zlorab oziroma posilstva ga je v zadnjih letih obtožilo več kot 80 žensk, med njimi igralke Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow in Ashley Judd, Weinstein pa vztraja, da ni nobene ženske v nič prisilil.