Najvišje sodišče zvezne države New York je lani prvo Weinsteinovo obsodbo razveljavilo, ker je tožilstvo na prvem sojenju pred petimi leti, ko je bil obsojen na 23 let zapora, predstavilo izpovedi domnevnih žrtev, ki niso bile del obtožnice.

Česa vse je bil obtožen

Weinstein je bil obtožen spolnega napada na nekdanjo asistentko v produkciji Miriam Haley leta 2006, posilstva nadobudne igralke Mann leta 2013 in spolnega napada na Sokola, ki je bila v času stika stara 16 let. Na prvem sojenju je bil obsojen zaradi napada na Haley in Mann, Sokola pa še ni bila del sodnega postopka.

Spolnih napadov ga je obtožilo več kot 80 žensk

73-letni Weinstein po poročanju ameriških medijev krivdo zanika in trdi, da so bili vsi stiki prostovoljni. Njegovi odvetniki so ženske želeli predstaviti kot oportunistke, ki so dale spolne usluge za kariere v svetu zabave.

Weinstein je bil po New Yorku za spolni napad in posilstvo obsojen tudi v Los Angelesu, kjer je dobil 16 let zaporne kazni.

Ponovna obsodba za spolni napad na Haley zagotavlja, da bo Weinstein ostal v zaporu, kar bi tudi sicer zaradi kazni v Kaliforniji, na katero se je prav tako pritožil.

Prepiri in pritiski

Zasedanje porote se je v začetku tedna ustavilo, ker naj bi prišlo do prepirov in pritiskov med člani, poroča ameriška televizija CNN. Sodnik jim je naročil, naj se trudijo naprej in zavrnil zahtevo obrambe, da se sojenje razveljavi.

Weinstein je producent številnih filmskih uspešnic, kot so Seks, laži in videokasete, Šund in Zaljubljeni Shakespeare, spolnih napadov pa ga je doslej obtožilo več kot 80 žensk - med njimi Angelina Jolie, Ashley Judd, Lupita Nyong'o, Gwyneth Paltrow.

Njegov pregon je okrepil gibanje Jaz tudi proti mogočnim moškim, ki svoj položaj izkoriščajo za spolne napade.