Potrjena nova obtožnica proti Harveyju Weinsteinu

Zloglasnega producenta Harveyja Weinsteina so v torek odpeljali iz zapora na nujno operacijo srca. Njegov odvetnik Arthur Aidala je dejal, da ker je skoraj umrl, ostaja v bolnišnici.

Podrobnosti v novi obtožnici ne bodo znane, dokler je tožilstvo ne bo uradno predstavilo sodišču. V njej bi lahko bile obtožbe o spolnih napadih treh žensk, je tožilstvo napovedalo prejšnji teden.

Tožilci so začeli veliki poroti predstavljati nov primer avgusta in med drugim navedli, da naj bi Weinstein spolno napadel ženske leta 2016, leta 2006 ter med letoma 2005 in 2006. V nobenem primeru ne gre za Jessico Mann in Mimi Haley, ki sta bili razlog za obsodbo Weinsteina na prvem sojenju, vendar bosta prav tako del obtožnice za drugo.

Foto: Reuters

Leta 2020 so 72-letnega Weinsteina obsodili na 23 let zapora zaradi spolnega napada in posilstva, vendar je prizivno sodišče obsodbo aprila letos razveljavilo zaradi tehničnih razlogov.

Weinstein razen sedanje selitve v bolnišnico ostaja v zaporu, iz katerega bo v vsakem primeru takoj potoval v Kalifornijo, potem ko so ga v Los Angelesu leta 2022 prav tako obsodili na 16 let zapora zaradi treh spolnih napadov.