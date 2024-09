Harveyja Weinsteina odpeljali na nujno operacijo srca

Nekoč vplivnega hollywoodskega producenta so v zgodovinskem sodnem procesu leta 2020 obsodili na 23 let zapora zaradi posilstva in spolnega napada. Newyorško prizivno sodišče je aprila odločitev iz leta 2020 razveljavilo in odredilo ponovno sojenje. Prizivno sodišče je ugotovilo, da je sodnik leta 2020 nepošteno dovolil pričanje žensk, katerih trditve proti Weinsteinu niso bile del pregona.

Weinstein zanika vse obtožbe

Tožilci so prejšnji teden razkrili, da se pripravljajo na potrditev treh dodatnih obtožnic za spolne napade, sojenje pa naj bi začeli 12. novembra. Weinstein zanika vse obtožbe in navedbe številnih drugih žensk o spolnih napadih ter trdi, da so bila njegova spolna srečanja z ženskami sporazumna.

V zaporu se 72-letnik sooča z rednimi zdravstvenimi težavami. Julija so ga hospitalizirali zaradi zdravljenja covid-19 in pljučnice. Tokrat naj bi začutil bolečine v prsih, zato so ga iz zapora Rikers Island odpeljali na operacijo srca.

Očitki o njegovih številnih napadih na ženske so sprožili globalno gibanje Jaz tudi, v okviru katerega zlasti ženske opozarjajo na spolne napade. Na prvem sojenju v New Yorku so Weinsteina obsodili zaradi prisilnega oralnega spolnega odnosa s pomočnico produkcije leta 2006 in posilstva igralke leta 2013. Ti obtožbi bosta del ponovnega sojenja, tožilci pa nameravajo dodati še tri domnevne žrtve.

Ne glede na razplet drugega sojenja Weinsteina čaka nadaljevanje zaporne kazni v Kaliforniji, kjer so ga leta 2022 prav tako obsodili zaradi spolnega nasilja. Obsodili so ga na 16 let zapora.

Soustanovitelj filmskih studiev Miramax in The Weinstein Company, je bil nekoč eden najmogočnejših ljudi v Hollywoodu in se je med drugim podpisal kot producent filmov Šund in Zaljubljeni Shakespeare.

