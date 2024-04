Odvetnik Arthur Adala je v izjavi za javnost sporočil, da so Weinsteina v petek premestili v bolnišnico na Manhattnu. "Zdi se, da potrebuje veliko fizične pomoči. Ima veliko težav," je pojasnil. Dodal je, da so ga v bolnišnico odpeljali potem, ko so v newyorškem zaporu ugotovili, da potrebuje "takojšnjo zdravniško pomoč".

Ima sladkorno bolezen, spalno apnejo ter težave s srcem in očmi

V petek so ga sicer iz zapora Mohawk, kjer je bil od leta 2023, premestili v zaporniški kompleks Rikers Island. Njegovi odvetniki so pred tem povedali, da je imel nekdanji filmski producent vrsto zdravstvenih težav, vključno s sladkorno boleznijo, spalno apnejo ter težave s srcem in očmi. Leta 2020 je zaradi nenehnih težav s srcem in bolečin v prsih v bolnišnici preživel pet dni.

72-letni Harvey Weinstein sicer še vedno ostaja v zaporu. Pred nekaj dnevi je najvišje sodišče v New Yorku razveljavilo obsodbo zaradi posilstva iz leta 2020, ker ni bil deležen poštenega sojenja. Kot so pojasnili, so mu sodili zaradi preteklega vedenja in ne le zaradi kaznivih dejanj, zaradi katerih je bil obdolžen. Odredili so mu novo sojenje. V zaporu sicer ostaja zaradi ločene obsodbe zaradi posilstva v Los Angelesu, kjer je bil obsojen na 16 let zapora.

Odvetnik Arthur Adala je v izjavi za javnost sporočil, da so Weinsteina v petek premestili v bolnišnico na Manhattnu. Foto: Reuters

