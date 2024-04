Obsodbo Harveyja Weinsteina za posilstvo iz leta 2020 razveljavili

Pritožbeno sodišče v New Yorku je ugotovilo, da so tožilci smeli poklicati priče, katerih obtožbe niso bile del sojenja. V sodbi je navedeno, da to pomeni, da so Harveyju Weinsteinu sodili zaradi preteklega vedenja in ne le zaradi kaznivih dejanj, zaradi katerih je bil obdolžen.

Dvainsedemdesetletni Weinstein bo sicer ostal v zaporu zaradi ločene obsodbe za posilstvo.