Weinstein v Los Angelesu zaradi posilstva obsojen na 16 let zapora

Nekdanji ameriški filmski producent Harvey Weinstein je bil v četrtek na sodišču v Los Angelesu obsojen na 16 let zapora zaradi posilstva ženske pred desetletjem. Weinstein že prestaja 23-letno zaporno kazen zaradi spolnega nasilja, na katero je bil obsojen v New Yorku.

70-letni Weinstein, ki bo verjetno do konca življenja za zapahi, se je pritožil na kazen, izrečeno v New Yorku, in se bo tudi na najnovejšo. Lahko mu uspe, kot je uspelo Billu Cosbyju, ki ga je vrhovno sodišče Pensilvanije po obsodbi za spolni napad oprostilo zaradi kršitve postopka.

Zaradi svojega takrat mogočnega položaja je bil dolgo nekaznovan

Weinsteina je porota v Los Angelesu v primeru neimenovane evropske igralke decembra spoznala za krivega posilstva, nasilnega oralnega spolnega odnosa in spolne penetracije s predmetom. Sodišče je poslušalo pričevanja o srečanjih nekdaj vplivnega filmskega producenta z več mladimi ženskami, ki so se poskušale uveljaviti v Hollywoodu.

Tožilci so trdili, da je Weinstein dolga leta izkoriščal in zlorabljal ženske ter bil zaradi svojega takrat mogočnega položaja v industriji dolgo nekaznovan.

Če bi ženske takrat javno obtožile Weinsteina, bi tvegale izgubo možnosti za zaposlitev v Hollywoodu, so dejali tožilci. V Hollywoodu je bil to sicer običajen način poslovanja. Žrtve spolnega izkoriščanja za kariero so bile večinoma ženske, a so bili med njimi tudi moški.

Njegovi odvetniki zahtevajo novo sojenje ali znižanje kazni

Weinstein je bil na koncu v primeru v Los Angelesu obsojen zaradi napada na eno žensko, glede druge pa oproščen. Njegovi odvetniki zahtevajo novo sojenje ali znižanje kazni, ker sodišče ni upoštevalo vseh morebitnih dokazov o tem, da so bili spolni odnosi prostovoljni.

Junija lani je v New Yorku že izgubil prvo pritožbo, sedaj o tem odloča prizivno sodišče, na koncu pa bo šel še na ameriško vrhovno sodišče. Na Weinsteinov račun je leta 2017 izbruhnila poplava obtožb o spolnih napadih, ki so okrepile gibanje Jaz tudi in privedle do odstopov in kazni številnih vplivnih moških.

Po njegovi obsodbi v New Yorku je več deset žrtev v civilni tožbi dobilo pravico do 17 milijonov dolarjev odškodnine.