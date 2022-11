Na sojenju Weinsteinu pričala prva dama Kalifornije, ki naj bi jo ta posilil

48-letna Jennifer Siebel Newsom je padla v jok takoj, ko so jo tožilci prosili, naj identificira moškega, ki jo je leta 2005 v hotelski sobi v predelu Los Angelesa Beverly Hills posilil. "Tam je, nosi obleko z modro kravato in strmi vame," je odgovorila in pokazala na Harveyja Weinsteina.

Siebel Newsom se je opisala kot takrat nebogljeno igralko, ki si je želela uspeti v Hollywoodu. Leta 2005 je šla na sestanek z Weinsteinom v njegov hotel, kjer naj bi jo ta posilil. Ko sta se spoznala, naj bi bil zelo šarmanten in med pogovorom naj bi ji dal občutek, da ga res zanima, kako je in kaj dela.

Weinstein je bil takrat vseprisoten v Hollywoodu ter je izkoriščal svojo moč in vpliv, da je prišel do seksa z nadobudnimi igralkami. Pred leti ga je nato spolnega napada, posilstva in nadlegovanja obtožila vrsta žensk, med njimi veliko danes slavnih igralk. Leta 2017 je njegov primer vzpodbudil gibanje žensk, ki so jih zlorabili mogočni ali slavni moški, Jaz tudi (Me Too).

Weinstein že obsojen na 23 let zapora

70-letni Weinstein je bil kasneje na sojenju v New Yorku že obsojen na 23 let zapora, na procesu v Los Angelesu pa so do zdaj proti njemu pričale štiri domnevne žrtve.

Njegovi odvetniki trdijo, da je šlo za soglasne spolne odnose v smislu one njemu telo, on njim kariero ter običajno prakso v Hollywoodu.

"Jennifer Siebel Newsom je zelo ugledna državljanka Kalifornije, ki se predstavlja kot ugledna žrtev znotraj gibanja Jaz tudi. Če ne bi bila to, kar je, bi bila le ena od trap, ki so spale z Weinsteinom, da si naredijo kariero," je dejal Weinsteinov odvetnik Mark Werksman.

Siebel Newsom je sicer poročena z demokratskim guvernerjem Kalifornije Gavinom Newsonom.