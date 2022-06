Weinstein bo spolnega nadlegovanja obtožen tudi v Veliki Britaniji

Filmski mogotec Harvey Weinstein, ki je bil v ZDA obsojen na 23 let zapora, bo spolnega nadlegovanja obtožen tudi v Veliki Britaniji. Britanski tožilci so namreč danes pooblastili londonsko policijo, da lahko vloži obtožnico v zvezi s kaznivimi dejanji iz leta 1996, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.

70-letni filmski producent se v Londonu sooča z dvema obtožbama nespodobnega napada na žensko, je sporočilo britansko tožilstvo (CPS). Po podatkih londonske metropolitanske policije naj bi se omenjeni kaznivi dejanji zgodili med 31. julijem in 31. avgustom 1996, domnevna žrtev pa je zdaj stara 50 let.

V ZDA obsojen na 23 let zapora

Vodja posebnega kriminalističnega oddelka CPS Rosemary Ainslie je dejala, da so se za vložitev obtožnice proti Weinsteinu odločili po pregledu dokazov, ki jih je ponudila policijska preiskava.

Harvey Weinstein je bil februarja 2020 v ZDA spoznan za krivega in obsojen na 23 let zapora zaradi posilstva in spolnega napada. Prejšnji teden je prizivno sodišče v New Yorku Weinsteinu zavrnilo prošnjo za razveljavitev te obsodbe, tako da ta ostaja v newyorškem zaporu.

Nadlegovanja ga je obtožilo skoraj 90 žensk

Weinstein med drugim čaka na sojenje v Kaliforniji, kjer ga bremenita dve ločeni obtožbi o spolnem napadu.

Obtožbe o Weinsteinovem spolnem nadlegovanju so sicer eksplodirale že leta 2017. Skupno ga je nadlegovanja ali spolnega napada obtožilo skoraj 90 žensk, vključno z igralkami Angelino Jolie, Gwyneth Paltrow in Salmo Hayek, medtem ko Weinstein trdi, da so se vsi njegovi spolni odnosi zgodili s privoljenjem.

Dogajanje je dalo zagon gibanju #MeToo, ki opozarja na spolne zlorabe in spolno nadlegovanje.