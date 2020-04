V Kaliforniji začeli postopek za izročitev Weinsteina

Tožilci Los Angelesa so v petek začeli postopek za izročitev nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina iz New Yorka, kjer je zaprt po obsodbi zaradi posilstva in spolnega napada.

Tožilci Los Angelesa so v petek začeli postopek za izročitev nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina iz New Yorka, kjer je zaprt po obsodbi zaradi posilstva in spolnega napada. Foto: Getty Images

Tožilci Los Angelesa so v petek začeli postopek za izročitev nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina iz New Yorka, kjer je zaprt po obsodbi zaradi posilstva in spolnega napada. Losangeleški tožilci so mu ob tem pripisali še tretjo točko obtožnice zaradi spolnega napada maja leta 2010, poroča STA.

Weinstein je bil 11. marca v New Yorku obsojen na 23 let zapora zaradi spolnega napada na Mimi Haleyi in posilstva Jessice Mann. Kmalu po začetku služenja kazni se je okužil z novim koronavirusom, a zdaj okreva.

Ko se je začel proces v New Yorku, so tožilci v Los Angelesu vložili obtožnici zaradi posilstva ene ženske in spolnega napada na drugo žensko februarja 2013. Zdaj so mu dodali še spolni napad v hotelu Beverly Hills skupaj s sokrivcem, ki še ni imenovan.

Obsodba 68-letnega Weinsteina je bila velika zmaga za gibanje proti spolnemu nasilju in nadlegovanju žensk "Jaz tudi". Weinsteina je spolnega nasilja do zdaj obtožilo več kot sto žensk. V Los Angelesu mu v primeru obsodbe grozi do 29 let zapora, še piše STA.

Preberite še: