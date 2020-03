Zvezdnice slavijo: posiljevalec je dobil, kar si je zaslužil #video

Po tem, ko so včeraj nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina obsodili na 23 let zapora, so hollywoodske zvezdnice navdušene. "Jokala sem od hvaležnosti," je zapisala Mira Sorvino.

Newyorško sodišče je včeraj izreklo sodbo propadlemu hollywoodskemu producentu, ki je ustvaril nekaj najuspešnejših filmov, Harveyju Weinsteinu. Zaradi spolnega napada prve in posilstva tretje stopnje so mu prisodili 23 let zaporne kazni.

Ta vest je navdušila številne zvezdnice, ki so javno spregovorile o njegovem spolnem nadlegovanju in stale ob strani žrtvam. Na Twitterju se je včeraj zvrstilo nemalo zapisov veselja, opremljenih s ključnikom #HarveyWeinsteinGuilty (Harvey Weinstein je kriv, op. p.).

"23 let!!! Svet se je danes premaknil k večji pravici," je zapisala Rosie Perez, Mira Sorvino pa: "Dejansko sem jokala od osuplosti in hvaležnosti, da je sistem danes prisodil v prid žrtvam."

Oglasili sta se tudi Rosie O'Donnell in Padma Lakshmi, ki sta prav tako proslavljali razsodbo: "Pravici je bilo danes zadoščeno. Hvaležna sem za vse neverjetne preživele, ki so delile svoje zgodbe iz rok pošasti, je zapisala Padma."

Rosanna Arquette pa se ni pozabila obregniti še ob Weinsteinovo odvetnico Donno Rotunno in jo označila za grozno osebo. "Prosim, utihni Donna Rotunno. Dobil je, kar si je zaslužil, ker je posiljevalec. V zaporu je, ker je posilil toliko žensk ter uničil življenja in kariere."

V Los Angelesu ga čaka še do 28 let zaporne kazni

Weinsteinu so v New Yorku sodili za prisilen oralni spolni odnos z Mimi Haleyi leta 2006, za kar mu je grozilo do 25 let zapora, ker gre za hudo obliko spolnega napada, in za posilstvo tretje stopnje nadobudne igralke Jessice Mann leta 2013, za kar so mu grozila štiri leta zapora.

Kmalu ga za podobna kazniva dejanja čaka še sojenje v Los Angelesu, kjer ga ena ženska obtožuje, da jo je leta 2013 posilil v hotelski sobi, druga pa, da jo je posilil naslednjo noč v hotelu v Beverly Hillsu. Tam ga v najslabšem primeru čaka do 28 let zaporne kazni, poroča STA. Poleg tega policija v Los Angelesu nadaljuje preiskavo še treh podobnih primerov, kar pomeni, da se bo obtožnica pred začetkom procesa verjetno še okrepila.

Weinsteinovo s svojo odvetnico, Donno Rotunno. Foto: Getty Images

Zaradi Weinsteina večja osveščenost glede spolnega nasilja

Zločini producenta, ki je v rokah držal najpomembnejše niti filmske industrije in na podlagi tega, katera igralka mu je bila pripravljena (spolno) ustreči, odločal o tem, katere si zaslužijo priložnost in katere ne, so bili razkriti oktobra 2017. Takrat je The New York Times objavil pričevanja več kot 12 žensk, ki so prvič javno spregovorile o spolnem nadlegovanju, napadih in celo posilstvih.

Po objavi tega članka ga je obtožilo še več žensk, med njimi tudi Uma Thurman, Salma Hayek in Gwyneth Paltrow ter Mira Sorvino in Ashley Judd, ki sta razkrili, da jima je Weinstein po tem, ko sta ga zavrnili, uničil kariero. Njegove lovke so bile namreč tako dolge, da je dosegel, da nista nikjer dobili priložnosti za vloge.

Če ste se kdaj spraševali, kam sta izginili nekoč uspešni igralki Mira Sorvino in Ashley Judd, je za to kriv Weinstein. Foto: Getty Images

Zaradi obtožb na njegov račun je leta 2017 vzniknilo gibanje žensk, ki so doživele spolne napade slavnih in mogočnih moških. Gibanje Jaz tudi in večja osveščenost javnosti glede spolnega nasilja sta privedla do koncev številnih karier, med drugim medijskih voditeljev, poslovnežev in politikov, še piše STA.

