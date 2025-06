Afera Happy Happy: obsojena prva trojica

Nekdanji uslužbenec NLB Jasmin Šljivar, posrednik Žarko Mijatović in Milan Stojinovič so prvi izmed več kot 20 obtoženih prejemanja oz. dajanja podkupnin, ki so bili v četrtek obsojeni zaradi spornih in nezakonitih kreditov, ki so jih bančniki urejali kreditno nesposobnim kreditojemalcem in posrednikom, piše Dnevnik.