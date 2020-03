Spolni predator Weinstein v zaporu deležen posebne obravnave #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo bodo zloglasnemu producentu izrekli kazen. Grozi mu do 25 let zapora.

V sredo bodo zloglasnemu producentu izrekli kazen. Grozi mu do 25 let zapora. Foto: Reuters

Potem ko je bil Harvey Weinstein pred nekaj dnevi operiran na srcu in so ga po odpustitvi iz bolnišnice namestili v enega najbolj brutalnih ameriških zaporov Rikers Island, tam trenutno uživa posebne privilegije. Sam biva v šestem nadstropju, kjer je sicer prostora za 60 jetnikov, ter je deležen nenehne zdravniške oskrbe in dodatnega nadzora paznikov.

Portal TMZ poroča, da je bivanje zloglasnega producenta Harveyja Weinsteina v zaporu Rikers Island malce drugačno, kot je bilo sprva načrtovano. Zaporniške celice si namreč ne deli z drugimi zaporniki, razen ponoči, ko je čas za spanje, čez dan pa je nameščen v šestem nadstropju zapora. Tam je sicer na voljo 30 postelj, a trenutno biva sam.

Ker je pred nekaj dnevi prestal tudi operacijo srca, ga nenehno spremljajo zdravniki, prav tako je pod poostrenim nadzorom zaporniških paznikov in varnostnih kamer. Razloga naj bi bila dva, piše omenjeni portal, ki se sklicuje na zanesljive vire v zaporu: po eni strani se bojijo, da bi si obsojeni producent kaj naredil sam, po drugi strani pa jih je strah, da bi ga napadli sojetniki.

Weinstein sicer naj ne bi imel nobenih dodatnih privilegijev, poudarjajo v zaporu, razen tega, da zaradi lastne varnosti biva sam v šestem nadstropju. Obravnavajo ga tako kot preostale zapornike. Na dan dobi tri zdrave obroke, ima možnost ene ure rekreacije dnevno ter dostop do zaporniške knjižnice in duhovniške oskrbe, prav tako kot njegovi sojetniki.

Njegovi tiskovni predstavniki so za Fox News sicer povedali, da je 67-letni producent včeraj tudi padel in pri tem verjetno utrpel lažji pretres možganov, saj je že od padca naprej malce zmeden. Nesreča se je pripetila, ko je poskušal hoditi sam, so še povedali, kajti sicer za premikanje uporablja hojico.

Weinstein težko hodi brez pomoči hojice, zato se je, ko je skušal hoditi sam, padel in se udaril v glavo. Foto: Getty Images

V sredo za obsojenega na vrsti še izrek kazni

Newyorška porota je pred kratkim nekdanjega filmskega producenta spoznala za krivega spolnega napada in posilstva tretje stopnje. Kazen – grozi mu do 25 let zapora – mu bodo izrekli v sredo.

Weinsteina je spolnega napada ali posilstva obtožilo okrog 80 žensk, vendar so mu v New Yorku sodili le za prisilen oralni spolni odnos z Mimi Haleyi leta 2006 in za posilstvo igralke Jessice Mann leta 2013. Kmalu ga sicer čaka še podoben sodni proces v Los Angelesu.