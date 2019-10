Tako luksuzno je življenje v zaporu za slavno igralko #video #foto

Marca letos je ameriški zvezni preiskovalni urad FBI razkril, da je več slavnih in bogatih staršev hotelo s pomočjo prevare svoje otroke vpisati na ugledne univerze. Med aretiranimi sta bili tudi igralki Lori Loughlin iz serije Polna hiša in Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje.

Felicity je 14-dnevno zaporno kazen začela prestajati včeraj, a kot so pričakovali mnogi, bo njen čas za zapahi bolj podoben počitnikovanju.

Udoben zapor z rahlim občutkom prestajanja kazni

Njeni odvetniki so ji na sodišču izborili prestajanje kazni v kalifornijskem zaporu Federal Correctional Institution Dublin, v katerem je varovanje minimalno, Forbes pa ga je pred dvema letoma uvrstil na lestvico "najudobnejših zaporov v državi".

Njenih 14 dni bo minilo v družbi neagresivnih zapornic, na voljo pa bo imela storitve, kakršnih je vajena na prostosti, kot sta solarij in frizer. Lahko bo obiskovala knjižnico, se rekreirala in vzdrževala hobije, kot so pletenje, kvačkanje in risanje. Televizijo bo lahko gledala do 20.45 ob delavnikih ter do 22.45 ob koncih tedna.

Da bo imela vsaj malo občutka, da je za zapahi, bo nosila zaporniško uniformo, njena postelja bo morala biti postlana do 6.30 ob delavnikih, čez konec tedna pa do 10. ure. Postiljanje mora biti natančno in po pravilih, sledi pa pometanje sobe. Če 56-letna zvezdnica svojih nalog ne bo opravila vzorno, bo sledila kazen.

Lori na svojo kazen še čaka

Po dveh tednih se bo vrnila domov, kjer pa bo še vedno pod nadzorom, saj bo začela teči enoletna pogojna kazen. Poleg tega bo morala odslužiti še 250 ur družbenokoristnega dela in plačati 30 tisoč dolarjev kazni.

Njena kolegica Lori, ki za zdaj v nasprotju s Felicity ni priznala krivde, še čaka na izrek kazni. Predvidevajo, da bo njena precej višja od Felicityjine, saj se je Lori veliko bolj angažirala za vpis svojih hčerk. Williamu Singerju, glavnemu organizatorju prevare, je za vpis obeh svojih hčerk plačala pol milijona, Felicity pa "le" 15 tisoč dolarjev.

Singer je za hčer Huffmanove popravil izide standardnih testov, ki jih opravljajo ameriški srednješolci z ambicijo kasnejšega vpisa na univerze, in plačal popravilo njenih odgovorov za nazaj. Lorijinima hčerkama pa je uredil vpis na Univerzo Južne Kalifornije kot nadarjenima veslačicama, čeprav pred tem nikoli nista imeli vesel v rokah.

Glede na to, kakšne so razmere v drugih ameriških zaporih, Felicity ne bo hudega. Foto: Reuters

V letih vpisovanja otrok bogatašev zaslužil 25 milijonov

Singer je svoje storitve ponujal bogatim po vseh ZDA. Z njihovim denarjem je podkupoval univerzitetne trenerje in druge uradnike ter urejal ugodne izide vpisnih testov. Že od lani je sodeloval s policijo in na skrivaj snemal svoje stranke pri sklepanju poslov, tako da so imeli policisti in tožilci marca letos dovolj dokaznega gradiva za veliko akcijo aretacij. V operaciji, poimenovani kar Operacija Varsity Blues, verjetno po filmu iz leta 1999, so aretirali čez 30 oseb.

Singer naj bi si v letih uspešnega vpisovanja otrok bogatašev na univerze, kot so Yale, Georgetown in Harvard, nabral 25 milijonov dolarjev.

Lori krivde (še) ni priznala. Foto: Reuters

