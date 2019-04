Felicity Huffman po prevari: Sram me je in prevzemam vso odgovornost

Začenja se sojenje bogatim in slavnim Američanom, ki so s pomočjo prevar svoje otroke vpisovali na ugledne univerze . Med njimi sta tudi igralki Lori Loughlin in Felicity Huffman. Druga je priznala krivdo ter dejala, da jo je sram in da je izdala svojo hčerko.

V začetku marca je ameriški zvezni preiskovalni urad FBI obtožil in aretiral več slavnih in bogatih Američanov, ki so s pomočjo prevar svoje otroke vpisali na ugledne univerze.

Obtoženih je 50 ljudi, med njimi tudi 33 staršev, med katerimi so premožni direktorji podjetij, finančniki, vinar in modni oblikovalec ter slavni igralki Lori Loughlin in Felicity Huffman.

Lori in Felicity, znanki iz serij Polna hiša in Razočarane gospodinje, sta v želji, da bi hčerke dobile najboljšo mogočo izobrazbo, glavnemu organizatorju prevare Williamu Singerju dobro plačali. Felicity 15 tisoč dolarjev za eno hčerko, Lori pa kar pol milijona za obe svoji hčerki.

William Singer je od staršev prejemal zajetne honorarje, ki so znašali od 200 tisoč do 6,5 milijona dolarjev. Foto: Reuters

"Nosila bom vse posledice, ki jih prinašajo moja dejanja"

Ameriški mediji poročajo, da bo med 50 obtoženimi krivdo priznalo 14 vpletenih, med njimi tudi Felicity, Lori pa (vsaj za zdaj) ne. Zvezdnica serije Razočarane gospodinje je ob tem izjavila, da je izdala svojo hčerko in da jo je sram zaradi bolečine, ki ji jo je povzročila.

"Z globokim obžalovanjem in ponižnostjo prevzemam vso odgovornost za svoja dejanja. Nosila bom vse posledice, ki jih prinašajo moja dejanja."

Sramujem se bolečine, ki sem jo povzročila svoji hčerki, svoji družini, prijateljem, kolegom in šolstvu.

Dodala je: "Hočem se opravičiti vsem, še posebej učencem, ki se vsak dan trudijo, da bi bili sprejeti na univerze, medtem ko njihovi starši sprejemajo težke odločitve, da jih lahko podpirajo pri tem."

Ob tem je poudarila, da njena hčerka ni vedela za njena dejanja - da je plačala 15 tisoč dolarjev, da so priredili njene sprejemne izpite za univerzo. "Izdala sem jo. Do konca življenja bom odgovorna za to, kako se zdaj do nje obnašata družba in javnost."

Igralka je poudarila, da njena hčerka ni vedela za njena dejanja - da je plačala 15 tisoč dolarjev, da so priredili njene sprejemne izpite za univerzo. Foto: Getty Images

Prirejanje sprejemnih izpitov in zavajanje, da so nadarjeni športniki

Lori in Felicity sta bili med starši, ki so Williamu Singerju plačali, da je prirejal sprejemne izpite njihovih otrok ali jih na univerze spravil kot nadarjene športnike s pomočjo (prav tako obtoženih) trenerjev, čeprav se s športom, ki naj bi ga obvladali, morda sploh niso nikoli ukvarjali.

Bogati mladini so na ta način s prevaro med drugim omogočili vpis na ugledne univerze, kot so Georgetown, Stanford, Yale in druge.

Proti vpletenim so zdaj vložili obtožnice zaradi kriminalnega združevanja, pranja denarja, oviranja pravosodja in drugega, saj gre za medijsko odmeven primer, s katerim si tožilci gradijo kariere.

Lori (vsaj za zdaj) ni priznala krivde, na obravnavo pa je prišla nasmejana. Pretekli teden je pred sodiščem celo dajala avtograme. Foto: Getty Images

