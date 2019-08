Po obdukciji potrdili, da je Epstein storil samomor

Po pozornem pregledu vseh ugotovitev preiskave, vključno z vsemi ugotovitvami obdukcije, je bilo potrjeno, da je Jeffrey Epstein storil samomor, je potrdila glavna newyorška mrliška oglednica Barbara Sampson.

Ameriški časnik New York Times poroča, da se je po navedbah uradnikov obesil z rjuho. Mediji so že v četrtek poročali, da so rezultati obdukcije pokazali, da je imel zlomljenih več vratnih vretenc in kosti.

Bogataša, ki je imel tesne povezave s politiki iz obeh glavnih ameriških strank, so julija v New Yorku obtožili trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje in zarote za trgovino z mladoletnicami za spolno izkoriščanje. Preteklo soboto so ga našli mrtvega v njegovi zaporniški celici, njegovo smrt pa označili za domnevni samomor.

Kaj Epsteinova smrt pomeni za njegove žrtve?

Smrt 66-letnika odpira številna vprašanja. Med drugim ni jasno, ali bo več deset Epsteinovih domnevnih žrtev, ki se z njim zdaj ne bodo mogle soočiti pred sodiščem, v prihodnje lahko dobilo odškodnino. Ameriški pravosodni minister William Barr je zagotovil, da samomor ne bo ustavil preiskave spolnih zlorab mladoletnic in da bodo preganjali vse sokrivce, ker si žrtve zaslužijo pravico.

Domneve o smrti v sumljivih okoliščinah

Obenem ni jasno, kako se je v zaporu lahko sploh zgodila smrt. Epstein bi moral imeti v celici sojetnika, vendar so v petek moškega, ki je bil zaprt z njim v celici, iz neznanih razlogov premestili, drugega pa niso poslali. Mnogi se tudi sprašujejo, kako si je lahko Epstein vzel življenje, kljub temu, da so ga po poskusu samomora konec julija nekaj časa nadzorovali.